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Пакистан и Индия договорились о выводе дополнительных войск из приграничной зоны, - AFP
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время недавнего конфликта, на позиции мирного времени. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности.

Чиновник также поделился с информагентством, что вывод дополнительных войск и вооружений стороны планировали провести за десять дней, но незначительные проблемы вызвали задержку. Индийская армия заявляла о готовности обеих стран к сокращению контингента у границ на прошлой неделе.

Последний военный конфликт между Индией и Пакистаном начался 7 мая. Он сопровождался взаимными обстрелами. 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны достигли полного и немедленного прекращения огня.

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