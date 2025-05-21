Пакистан и Индия договорились о выводе дополнительных войск из приграничной зоны, - AFP

- Азия и мир, политика
- 9:17, 21 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Нью-Дели и Исламабад в рамках переговоров по нормализации отношений согласились к концу мая увести подкрепления, развернутые во время недавнего конфликта, на позиции мирного времени. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленный источник в пакистанской службе безопасности.
Чиновник также поделился с информагентством, что вывод дополнительных войск и вооружений стороны планировали провести за десять дней, но незначительные проблемы вызвали задержку. Индийская армия заявляла о готовности обеих стран к сокращению контингента у границ на прошлой неделе.
Последний военный конфликт между Индией и Пакистаном начался 7 мая. Он сопровождался взаимными обстрелами. 10 мая президент США Дональд Трамп заявил, что страны достигли полного и немедленного прекращения огня.