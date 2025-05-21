Евросоюз снимет санкции с Сирии

- Азия и мир, экономика
- 9:25, 21 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Евросоюз принял решение снять санкции с Сирии, сообщила в соцсети Х глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.
«На протяжении последних 14 лет ЕС всегда поддерживал сирийцев — и будет продолжать это делать», — заявила Каллас.
Каллас не уточнила, будут ли сняты все санкции сразу или это произойдет поэтапно. Накануне агентство Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники писало, что в Брюсселе говорят об «обратимом и постепенном подходе» к снятию санкций против Дамаска и оставляют возможность отменить послабления.
Президент США Дональд Трамп 13 мая заявил, что также намерен снять санкции с Сирии.
Санкции против Сирии со стороны западных стран вводились, когда президентом страны был Башар Асад. В декабре 2024 года он был свергнут и бежал в Россию. К власти пришли бывшие повстанцы-исламисты из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».