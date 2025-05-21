Трамп решил, как будет выглядеть «Золотой купол» — новая гигантская система ПРО

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп объявил, что его администрация определилась с проектом «Золотого купола» — новой гигантской системы противоракетной обороны, сообщает «Би-би-си».

Трамп утверждает, что система, которая по планам обойдется в 175 млрд долларов, будет введена в строй к концу его президентского срока, то есть через четыре года.

Выступая во вторник в Белом доме, Трамп рассказал, что «Золотой купол» (Golden Dome) будет построен на «технологиях следующего поколения», и в его состав войдут наземные, морские и космические компоненты. В космосе будет размещены системы предупреждения и перехватчики.

«Золотой купол» должен будет перехватывать любые ракеты, запущенные по США, в том числе гиперзвуковые.

Трамп заявил, что новая система будет перехватывать ракеты «даже если они запущены с другого конца света».

«У нас будет лучшая из когда-либо созданных систем», — пообещал президент.

Первые межконтинентальные баллистические ракеты появились у СССР и США 68 лет назад, сейчас они есть у нескольких стран, в том числе у России, Северной Кореи и Китая, и перехват таких ракет, которые запускают по цели «с другого конца света» по идее должен быть базовой, первоочередной задачей американской системы ПРО.

Трамп заявил о намерении создать «Золотой купол» сразу после инаугурации и поручил Пентагону разработать и подать в Белый дом варианты системы, а затем еще раз упомянул об этой идее в речи перед обеими палатами Конгресса в начале марта.

Во вторник он сказал, что первый транш на создание системы составит 25 млрд долларов. Эти деньги упомянуты в проекте «Одного Большого Прекрасного Закона», который внесен администрацией Трампа в Конгресс, но еще не принят.

Курировать создание «Золотого купола» будет генерал космических сил США Майкл Гетлайн.

Системы противоракетной обороны появились у США и СССР еще в 1960-х годах. В 1972 году они заключили договор об ограничении этих систем, а в начале нового века США, оценив потенциальные угрозы со стороны новых ядерных держав, вышли из этого договора.

На создание «Золотого купола» администрацию США отчасти вдохновил израильский «Железный купол», но американская система по планам будет во много раз больше и должна будет справляться с новейшими и перспективными видами ракет, в том числе гиперзвуковыми и запущенными из космоса.

«Все они будут сбиваться. Эффективность будет близко к 100%», — пообещал Трамп.

Американские официальные лица ранее говорили, что «Золотой купол» должен будет перехватывать ракеты на всех возможных стадиях, в том числе еще до запуска.

Представители Пентагона и американской разведки давно заявляют, что имеющиеся у США системы ПРО устарели и не смогут противостоять новым видам ракет, которые разрабатывают Россия и Китай.

175 миллиардов долларов — это предварительная официальная оценка стоимости программы, но Бюджетное бюро Конгресса США подсчитало, что одна только космическая составляющая «Золотого купола» может обойтись в 524 миллиарда в течение 20 лет.