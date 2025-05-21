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Папа римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана принять переговоры РФ и Украины
Предыстория: Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Они продолжались более двух часов

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Италии Джорджия Мелони провела телефонный разговор с папой римским Львом XIV о решении конфликта в Украине. Он подтвердил готовность принять переговоры Москвы и Киева в Ватикане. Об этом говорится на сайте правительства Италии.

Встреча состоялась после разговора Мелони, а также других руководителей стран Европы, с президентом США Дональдом Трампом.

Перед переговорами с представителями Европы, 19 мая, Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор. Беседа продлилась более двух часов. Президенты обсудили в том числе пути урегулирования конфликта в Украине. Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. Трамп заявил, что Ватикан хочет провести у себя переговоры России и Украины по урегулированию конфликта.

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