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Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин вчера вечером посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он встретился с врио губернатора Александром Хинштейном, а также с волонтерами.

По данным пресс-службы Кремля, в городе Курчатов Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Кадры встречи с волонтерами опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин. По данным ТАСС, во встрече также принял участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Что сказал Путин

  • ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России.
  • Обстреливающие памятники в Курской области ВСУ даже на конкурсе идиотов займут второе место. Потому что идиоты.
  • Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения. Знаю о потерях среди них в боевых действиях.
  • БПЛА сейчас одно из ключевых направлений.
  • Вся Россия сейчас — одна команда.
  • Главный залог успеха в бою — внутренняя мотивация человека делать то, что ждет от него Родина.

Что поручил

  • Увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.
  • Сохранить выплату в 65 тыс. руб. пострадавшим от боевых действий курянам до их возвращения в свои дома.
  • Выделить деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств жителям Курской области.
  • Создать музей, посвященный событиям в Курской области 2024-2025 годов.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину о полном освобождении региона от ВСУ. Путин до этого посещал Курскую область 12 марта — это был первый его приезд в регион с момента вторжения ВСУ.

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