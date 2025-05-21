Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин вчера вечером посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он встретился с врио губернатора Александром Хинштейном, а также с волонтерами.

По данным пресс-службы Кремля, в городе Курчатов Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Кадры встречи с волонтерами опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин. По данным ТАСС, во встрече также принял участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Что сказал Путин

ВСУ все еще пытаются двигаться в сторону границы России.

Обстреливающие памятники в Курской области ВСУ даже на конкурсе идиотов займут второе место. Потому что идиоты.

Священнослужители практически всех традиционных конфессий России помогают на линии боевого соприкосновения. Знаю о потерях среди них в боевых действиях.

БПЛА сейчас одно из ключевых направлений.

Вся Россия сейчас — одна команда.

Главный залог успеха в бою — внутренняя мотивация человека делать то, что ждет от него Родина.

Что поручил

Увеличить группировку разминирования в Курской области, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.

Сохранить выплату в 65 тыс. руб. пострадавшим от боевых действий курянам до их возвращения в свои дома.

Выделить деньги на ремонт непригодных для жилья помещений за счет бюджетных средств жителям Курской области.

Создать музей, посвященный событиям в Курской области 2024-2025 годов.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину о полном освобождении региона от ВСУ. Путин до этого посещал Курскую область 12 марта — это был первый его приезд в регион с момента вторжения ВСУ.