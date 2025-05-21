Глава Минсельхоза Японии подал в отставку после высказывания о рисе

CentralAsia (CA) - Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после высказывания о рисе, возмутившего общественность. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

Таку Это заявил, что ему никогда не приходилось покупать рис благодаря подаркам его сторонников, что не понравилось гражданам, так как в стране стремительно растут цены на продукт — в два раза год к году.

Политик сообщил, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял отставку. Таку Это стал первым министром правительства Сигэру Исибы, потерявшим портфель не из-за утраты парламентского кресла на выборах в нижнюю палату в октябре 2024 года.

Ранее, впервые в мирное время и без природных катаклизмов, правительство Японии начало продавать рис из госзапасов, чтобы сдержать рост цен. Изначально мера была временной, но из-за продолжающегося удорожания риса её продлили до июля.