экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава Минсельхоза Японии подал в отставку после высказывания о рисе

CentralAsia (CA) -  Министр сельского хозяйства Японии Таку Это подал в отставку после высказывания о рисе, возмутившего общественность. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

Таку Это заявил, что ему никогда не приходилось покупать рис благодаря подаркам его сторонников, что не понравилось гражданам, так как в стране стремительно растут цены на продукт — в два раза год к году.

Политик сообщил, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба принял отставку. Таку Это стал первым министром правительства Сигэру Исибы, потерявшим портфель не из-за утраты парламентского кресла на выборах в нижнюю палату в октябре 2024 года.

Ранее, впервые в мирное время и без природных катаклизмов, правительство Японии начало продавать рис из госзапасов, чтобы сдержать рост цен. Изначально мера была временной, но из-за продолжающегося удорожания риса её продлили до июля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com