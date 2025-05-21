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Госсекретарь Рубио: США ждут требований России по Украине, возможно, на этой неделе
Марко Рубио
Марко Рубио

CentralAsia (CA) -  Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ожидают требований России для прекращения огня на Украине «возможно, на этой неделе», передает Politico.

«Как мы поняли, русские собираются выработать условия для достижения прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры»,— сказал госсекретарь на слушаниях в Сенате.

По словам Марко Рубио, конфликт между Россией и Украиной не имеет военного решения и должен быть урегулирован переговорами. По словам госсекретаря, главная трудность в том, что Россия претендует на то, что ей не принадлежит и на что она не имеет права, тогда как Украина стремится вернуть то, что не может быть достигнуто военным путем.

16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла встреча России и Украины с участием Турции. Она продлилась чуть меньше двух часов. Это первые прямые переговоры Москвы и Киева с весны 2022 года. На них стороны договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня и проведении обмена пленными — по тысяче человек с каждой стороны.

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