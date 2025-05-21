Байден не проходил тестирование на рак простаты более 10 лет
- Азия и мир, общество
- 15:10, 21 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Бывший президент США Джо Байден не сдавал анализы на рак простаты с 2014 года. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на официального представителя политика.
«Последний раз президент Байден сдавал анализ на ПСА (простатически-специфический антиген) в 2014 году,— заявил спикер.— До пятницы президенту Байдену никогда не диагностировали рак простаты».
Телеканал отмечает, что ПСА-тест имеет высокую долю ложноположительных результатов и не рекомендуется в США для мужчин в возрасте 70 лет и старше.
Газета The Wall Street Journal отмечает, что действующий президент США Дональд Трамп сдал анализ на ПСА в прошлом месяце, и его результаты были обнародованы Белым домом.
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