ООН: Афганистан не справляется с репатриацией миллионов беженцев

CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выразило обеспокоенность неспособностью Афганистана принять растущее число возвращающихся на родину беженцев. Причиной тому — ухудшение гуманитарной ситуации, сообщает Khaama.

В ООН отмечают, что за последние несколько лет из соседних стран, включая Иран и Пакистан, в Афганистан вернулись свыше 3 млн беженцев. В стране не хватает ресурсов. Кризис усугубляется значительным сокращением международной помощи, экономической нестабильностью и стихийными бедствиями.

«По данным ООН, почти половина населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи, при этом уровень нехватки продовольствия и недоедания остается тревожно высоким. Эти условия подчеркивают острую необходимость в увеличении международной помощи и поддержки для народа Афганистана», — заявляют в Организации.

На данный момент собрано лишь 25% от $216 млн, необходимых для гуманитарной деятельности в этом году. Дефицит угрожает способности УВКБ ООН предоставлять основные услуги уязвимым группам населения. Организация в срочном порядке запрашивает $71 млн на помощь возвращающимся беженцам и предупреждает, что без постоянной поддержки ситуация в Афганистане может ухудшиться еще больше.

В свете этих проблем УВКБ ООН призвало соседние страны с уважением относиться к афганским репатриантам и содействовать их безопасной, добровольной и достойной репатриации. Агентство призывает не подвергать опасности людей по возвращении на родину.

В начале апреля этого года сообщалось, что власти США прекратили финансовую помощь Афганистану по проектам ВПП. На решение повлияли опасения, что средства не доходят до нуждающихся, а используются талибами* в собственных целях. В частности, направляются на поддержку террористических группировок. А в середине мая американская администрация объявила о прекращении действия статуса «временно защищенных лиц» (Temporary Protected Status, TPS) для граждан Афганистана. 20 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переселение афганцев, имеющих на это право, в Соединенные Штаты было не отменено, но лишь отложено и связано с дополнительной проверкой анкетных данных. Рубио уточнил, что власти все еще определяют, кому из афганцев будет разрешен въезд в США.