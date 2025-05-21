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Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Дело Сакена Мамаша поступило в суд
Сакен Мамаш
Сакен Мамаш

CentralAsia (KZ) -  Дело бывшего казахского дипломата Сакена Мамаша, которого подозревают в насилии над бывшей супругой Кариной Мамаш, поступило в межрайонный уголовный суд Астаны. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Судебное разбирательство состоится 29 мая. Дело будет рассматривать судья Артур Абдыханов.

Также Сакену Мамашу продлили досудебный арест до 7 июня.

В мае 2024 года бывшая супруга дипломата Сакена Мамаша заявила, что он избил её и её сестру, которая приехала к ним в гости. После этого МИД РК отозвал его из ОАЭ в Казахстан. 9 мая прошлого года женщина вернулась в Астану. Для безопасности Карина с детьми поселилась в кризисном центре. Позднее стало известно, что Сакену Мамашу может грозить до 7 лет заключения по статье 110 УК РК – «Истязание».

В октябре прошлого года Карина Мамаш объявили о разводе.

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