Внешний долг Таджикистана сократился на $87 млн за три месяца

CentralAsia (TJ) - Внешний долг Таджикистана на 1 апреля 2025 года составил $3 млрд 101 млн. Это на $87 млн (2,7 %) меньше по сравнению с началом года. Такие данные приводит Министерство финансов РТ.

Основная часть задолженности (95,6%) приходится на государственный долг, ещё 4,4% – на обязательства под государственную гарантию.

Крупнейшим кредитором остаётся Китай – около $1 млрд. Значительные суммы Таджикистан также должен Всемирному банку, Азиатскому и Исламскому банкам развития, а также Европейскому банку реконструкции и развития.

Непогашенным остается долг по евробондам на $500 млн, привлечённым в 2017 году для финансирования строительства Рогунской ГЭС.

В бюджете на 2025 год на обслуживание и погашение внешнего долга предусмотрено около 4 млрд сомони (примерно $385 млн), из них свыше 3 млрд сомони – на основной долг и около 1 млрд сомони – на выплату процентов.

Дополнительно 1,4 млрд сомони (около $135 млн) должны выплатить госпредприятия, получившие внешние кредиты под гарантии правительства.

Ожидается, что в текущем году объем внешнего долга возрастет после ратификации соглашений о новых кредитах от внешних доноров.

В последнем послании президента Таджикистана говорится, что на завершение строительства Рогунской ГЭС планируется привлечь свыше 33 млрд сомони ($3 млрд) от партнеров по развитию, включая льготные кредиты на 20,5 млрд сомони ($1,9 млрд) и гранты на 12,5 млрд сомони (более $1,1 млрд).

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