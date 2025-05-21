В Казахстане ожидается очередное похолодание

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 22-23 мая под влиянием циклона и связанных с ним фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, сообщает «Казгидромет».

24 мая на территорию страны начнет вторгаться северный антициклон – ожидается существенное понижение температуры воздуха, в особенности в северных регионах, где ночью похолодает до +3+8 градусов, днем будет +10+15 градусов.

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