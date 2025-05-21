Токаев выступил на саммите Организации тюркских государств

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба Акорды.

В начале своего выступления Касым-Жомарт Токаев выразил признательность премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за проведение на высоком уровне неформального саммита Организации тюркских государств.

«Сегодняшняя встреча имеет особое значение, поскольку проходит в самом сердце Европы. Это яркое подтверждение нашей нерушимой дружбы. Мы последовательно укрепляем единство наших государств, храним общие исторические корни, традиции и культурные ценности», – отметил президент.

По словам главы государства, форум, который проходит под девизом «Место встречи Востока и Запада», отвечает интересам и стратегическим целям стран тюркского мира. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в нынешней сложной геополитической ситуации сотрудничество в рамках Организации приобретает исключительную актуальность.

Далее в речи были перечислены предпринятые Казахстаном меры по развитию связей с партнёрами по объединению:

назначен постоянный представитель Казахстана при Организации тюркских государств, в ближайшее время мы планируем открыть постоянное представительство;

11–12 июня в Астане состоится XIV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств;

Актау в этом году объявлен культурной столицей тюркского мира, в рамках исполнения этой почётной миссии начата реализация конкретных мероприятий;

по инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана Консультативная платформа избирательных органов, её первое заседание успешно прошло в древнем Туркестане;

по согласованию сторон с июня этого года Алматы станет молодёжной столицей ОТГ.

«Таким образом, мы активно работаем во имя укрепления тюркского единства», – заявил президент Казахстана.

Глава государства обратил внимание участников саммита на важность соблюдения соглашений, достигнутых государствами ОТГ

«Ещё один крайне важный вопрос – это необходимость строгого следования документам и правилам, принятым в рамках нашей организации. Нормы, установленные во всех договорённостях, касающиеся как процедурных аспектов, так и политических или экономических вопросов, необходимо уважать и неукоснительно исполнять», – подчеркнул он.

Затем глава государства высказался о ситуации в глобальной торговле, которая претерпевает серьёзную трансформацию в связи с изменением тарифной политики. Он напомнил, что такого рода обстоятельства порождают как вызовы, так и новые возможности, и предложил для преодоления трудностей объединить усилия в таких ключевых секторах, как промышленность, транспорт и логистика, сельское хозяйство и цифровизация.

Касым-Жомарт Токаев назвал стратегической задачу превращения Среднего коридора в транспортный мост между Востоком и Западом. Казахстан, по его словам, принимает меры по цифровизации процедур на границах с Кыргызстаном и Узбекистаном, упрощению транзита и модернизации логистической инфраструктуры, включая открытие третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем.

Он призвал входящие в ОТГ страны к совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по направлению "Север – Юг", что позволит существенно укрепить позиции тюркского региона как ключевого транзитного хаба.

Президент также подчеркнул необходимость использования потенциала Организации для диверсификации цепочек поставок нефти, газа, урана и других товаров. Он выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку усилий Казахстана, направленных на увеличение экспорта нефти в Европу.

Кроме того, глава нашего государства отметил, что в последнее время международные эксперты обсуждают инициативу по строительству Транскаспийского нефтегазопровода. По его словам, такие масштабные проекты требуют скоординированных действий на транснациональном уровне.

В числе перспективных направлений Касым-Жомарт Токаев выделил цифровизацию и информационные технологии. Он сообщил о начале прокладки оптоволоконного кабеля через Каспийское море, что позволит значительно усилить цифровую связанность в регионе.

"Необходимо активизировать торговлю между нашими странами и расширить её ассортимент. В прошлом году объём торговли Казахстана с партнёрами по организации достиг 11,4 млрд долларов, что составляет 8% всего внешнеторгового оборота нашей страны. Это неплохой показатель, но его можно увеличить. В этой связи предлагаю разработать специальный документ, направленный на развитие торговли", – сказал президент.

В выступлении также была отмечена необходимость углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства. В данном контексте глава государства предложил наладить взаимодействие ОТГ с Исламской организацией по продовольственной безопасности.

Особого внимания, по мнению президента, требует совместное реагирование на участившиеся природные катастрофы. В качестве примера он привёл заметное снижение уровня Каспийского моря, что оказывает серьёзное негативное влияние на экологию, экономику и качество жизни. В этой связи глава государства призвал тюркские страны к проведению совместных исследований и выработке общих экологических решений.

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