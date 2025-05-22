Забытая история: Монголы помогали как могли во время Голодомора в РСФСР

CentralAsia (MNG) -

Голодомор в РСФСР (1932—1933) — массовый голод, охвативший в 1932—1933 годах обширные территории СССР (в основном степные районы), входившие в состав Украинской ССР, Российской СФСР (включая Казахскую АССР, регионы Центрального Черноземья, Северного Кавказа, Урала, Поволжья, Южного Урала, Южной Сибири).

Разруха, экономический хаос, кризис власти после Гражданской войны вызвали новый массовый голод в 1921—1922 годах. Этот голод стал первым при Советской власти. Региональные и локальные проблемы с продовольствием и голод среди отдельных слоёв населения, вызванные различными факторами, периодически возникали и в течение 1923—1931 годов.

Мало кто знает (а Википедия не знает совсем), что в Калмыцком интернациональном эксадроне Монтоша Лиджиева на гражданской войне в Монголии сражался простым кавалеристом один из крупнейших, впоследствии, советских лингвистов, фольклористов и литературоведов Церен-Дорджи Номинханов.

Церен-Дорджи Номинханов

В декабре 1921 г. в Урге была образована Комиссия монгольской помощи голодающим России. Главой комиссии решением монгольского правительства был назначен Номинханов.

Всего, разоренная войной Монголия отправила в ЦК Помгол через созданный Номинхановым аппарат 15,000 лан серебра, 4,189 рублей золотом (эту сумму собрали монгольские госслужащие путем отчисления своей зарплаты) и 1,000 голов скота.

Помимо этого, монгольская Красная армия отправила в РСФСР около 1 000 монгольских лошадей.

источник: MiddleAsianNews

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