Первая успешная трансоральная эндоскопическая операция на щитовидной железе, проведена в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Команда эндокринной хирургии под руководством доктора Баярмагная Мөнхжаргала из Первой государственной центральной больницы впервые успешно внедрила метод TOETVA (Transoral Endoscopic Thyroidectomy Vestibular Approach) или эндоскопическую операцию по удалению узлов щитовидной железы через рот и на данный момент успешно завершила два случая.

Эта операция — новый метод, широко используемый во всем мире и считающийся новейшей передовой технологией в мире. Она характеризуется множеством преимуществ, таких как меньшая послеоперационная боль, более быстрое заживление и отсутствие видимых рубцов на коже, поскольку проводится эндоскопически через полость рта, без выполнения открытых разрезов на коже.

Трансоральная эндоскопическая тиреоидэктомия с вестибулярным подходом (TOETVA) — это новая методика, которая позволяет получить доступ к щитовидной железе без видимых рубцов, поскольку она выполняется через естественное отверстие. Впервые она была описана и разработана в Азии, где по социально-культурным причинам рубцы на шее считаются стигмой. Эта методика, как мы ее сейчас понимаем, и ее предварительные результаты были впервые представлены Ангкуном Анувонгом в августе 2015 года на всемирном хирургическом конгрессе Международной ассоциации эндокринных хирургов (IAES), состоявшемся в Бангкоке.

Хотя хирургия щитовидной железы постоянно развивается, ее подход был классически связан с обычной цервикотомией, как описано более 100 лет назад и которая продолжает оставаться золотым стандартом. В последние годы были внедрены новые минимально инвазивные, эндоскопические и/или роботизированные подходы с или без газовой инсуффляции (CO2)1.

Транслюминальная эндоскопическая хирургия через естественное отверстие (NOTES) приобрела значение в последние годы, и тиреоидэктомия через ротовую полость является одним из последних дополнений к методам NOTES. Были описаны различные подходы, некоторые из которых были малоуспешными (например, подъязычный путь), а другие — более успешными, например, вестибулярный путь.

Трансоральная эндоскопическая тиреоидэктомия через вестибулярный доступ (TOETVA) — это метод, который обеспечивает наиболее прямой доступ к щитовидной железе из-за ее близости к ротовой полости, а также с двух сторон. Он имеет дополнительную ценность, поскольку является подходом с наилучшими косметическими результатами, поскольку не оставляет видимых рубцов.

Трансоральная хирургия требует большой осторожности и ограничений в показаниях, особенно в первых нескольких случаях. Впоследствии, по мере накопления хирургом опыта, можно включать более объемные поражения и другие показания. В любом случае рекомендуется, чтобы перед внедрением трансорального подхода хирург имел опыт традиционной хирургии щитовидной железы и был квалифицированным в эндоскопической хирургии.

источник: MiddleAsianNews

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