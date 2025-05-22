Постпред ПРООН: При разумном использовании ИИ может стать основой для реализации видения Монголии до 2050 года

Матильда Димовска

CentralAsia (MNG) -

20 мая 2025 года Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Монголии представила Доклад о развитии человека за 2025 год, в котором подчеркивается, что прогресс в развитии человека переживает беспрецедентное замедление.

В Докладе о развитии человека за 2025 год под названием «Вопрос выбора: люди и возможности в эпоху искусственного интеллекта» анализируется прогресс в развитии по ряду показателей, известных как Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), который охватывает достижения в области здравоохранения и образования, а также уровни доходов.

В отчете показано, как искусственный интеллект (ИИ) может возродить развитие. Вместо того чтобы увидеть устойчивое восстановление после периода исключительных кризисов 2020-2021 годов, в отчете показан неожиданно слабый прогресс. За исключением тех лет кризиса, низкий рост глобального человеческого развития, прогнозируемый в этом году, является самым маленьким ростом с 1990 года. Прогнозы на 2024 год показывают застопорившийся прогресс по ИЧР во всех регионах мира.

В отчете обозначены три критически важных направления действий:

Создание экономики, в которой люди сотрудничают с ИИ, а не конкурируют с ним

Внедрение человеческого фактора на протяжении всего жизненного цикла ИИ, от проектирования до развертывания

Модернизация систем образования и здравоохранения для соответствия требованиям 21-го века

Баатархуу Цэнд

«Монголия поставила перед собой цель возглавить регион в области ответственного искусственного интеллекта. В этом контексте была разработана «Национальная стратегия по большим данным и искусственному интеллекту». Министерство электронного развития, инноваций и коммуникаций организует публичную презентацию и обсуждение стратегии поэтапно. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы преимущества этого перехода были доступны всем, включая местных жителей, детей и молодежь», — сказал Баатархуу Цэнд, министр электронного развития, инноваций и коммуникаций.

Постоянный представитель ПРООН в Монголии Матильда Димовска отметила: «ИИ — это не просто технология, но и зеркало, отражающее наши ценности и приоритеты. При разумном использовании он может стать движущей силой «Видения Монголии 2050» и ускорить достижение ЦУР. Нам нужно не просто спросить, что может сделать ИИ, но и что он может сделать для людей, чтобы он действительно расширил наш выбор и возможности».

В отчете Монголия заняла 104-е место из 193 стран с рейтингом ИЧР 0,747, что на 26 процентов больше, чем в 1990 году.

Ожидаемая продолжительность жизни в Монголии при рождении увеличилась на 12,9 года, средняя продолжительность обучения увеличилась на 0,9 года, а ожидаемая продолжительность обучения выросла на 3,5 года, в то время как ВВП на душу населения вырос на 148,4 процента.

В ходе презентации отчета состоялась панельная дискуссия о том, как Монголия может локализовать рекомендации отчета и привести трансформацию ИИ в соответствие с национальными приоритетами.

Главный посыл Доклада о развитии человека: влияние искусственного интеллекта на человечество и общество будет зависеть не от возможностей искусственного интеллекта, а от того, как мы им управляем. Поскольку страны начинают внедрять цифровую трансформацию, появляется редкая возможность построить более разумное, инклюзивное и устойчивое обществ

источник: MiddleAsianNews

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