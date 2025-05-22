Впервые на частном заводе установлен немецкий вакуумный куттер марки Seydelmann

CentralAsia (MNG) -

Лучшее в мире немецкое оборудование и лучшее в мире монгольское мясо позволяют производить самую вкусную колбасу

На «Колбасно-мясном заводе» экспортного предприятия «Очирдагинас» ООО установлен вакуумный куттер К504 от 180-летнего завода Seydelmann в Германии, ведущего мирового производителя оборудования для производства колбасных и мясных изделий.

Он обладает уникальными преимуществами, такими как вместимость 500 кг, что соответствует 25 баранам или 4 говядинам за один раз, и способен производить потребительские товары для Улан-Батора на один день.

Завод Seydelmann известен во всем мире как «Король куттеров», и поэтому ООО «Очирдагинас» впервые установило на своем заводе самый большой и мощный фрезерный станок в Монголии.

Компания Seydelmann производит куттеры для мелких и средних предприятий с объемом чаши от 40 до 1000 л. Высокоскоростные машины гарантируют первоклассное измельчение материала и перемешивание до получения однородной массы. Благодаря компактной, бесшовной конструкции с закругленными краями и полированными покатыми поверхностями, изготовленной полностью из высококачественной стали, куттеры фирмы Seydelmann являются прочными, долговечными и практичными машинами экстра-класса.

Особенность конструкции куттеров фирмы Seydelmann заключается в том, что между фаршем и внутренней стороной крышки возникает незначительное воздушное пространство. Это позволяет в течение короткого времени создать вакуум, а при повторной подаче газа требуется лишь незначительный его объем.

источник: MiddleAsianNews

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