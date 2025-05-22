Президент Австрийской Республики посетит Монголию с государственным визитом

Alexander van der Bellen in Vienna on Oct. 9. // Photographer: Joe Klamar/AFP/Getty Images

CentralAsia (MNG) -

Будет подписана Совместная декларация Монголии и Австрии...

По приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен посетит Монголию с государственным визитом 25–28 мая 2025 года.

В ходе государственного визита главы двух государств проведут официальные переговоры и обсудят расширение двусторонних отношений и сотрудничества, экономику и инвестиции, внесение совместного вклада в решение глобальных проблем, включая изменение климата и опустынивание, а также продвижение Целей устойчивого развития. Также будет подписана Совместная декларация Монголии и Австрии, а также соглашения об углублении сотрудничества в области социальной защиты, финансов, минеральных ресурсов, науки, культуры и искусства. Президенты двух стран проведут пресс-конференцию.

Монголия и Австрийская Республика установили дипломатические отношения 1 июля 1963 года. Это будет первый государственный визит Президента Австрийской Республики в Монголию.

Александр Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen; род. 18 января 1944, Вена, Третий рейх) — австрийский экономист и политический деятель, лидер партии Зелёных (Die Grünen — Die Grüne Alternative) в 1997—2008 годах. 4 декабря 2016 года избран президентом Австрии, вступил в должность 26 января 2017 года.

Политическая карьера

До 1992 года Александр Ван дер Беллен состоял в Социал-демократической партии Австрии (SPÖ). В 1994 году был избран депутатом Национального совета Австрии (нижней палаты парламента) от Партии зелёных. В 1997 году стал лидером партии, в 1999 году — председателем парламентской фракции («клуба»). При нём Партия зелёных впервые получила больше 10 % голосов на парламентских выборах: 7,4 % (14 мест в Национальном совете) в 1999, 9,5 % (17 мест) в 2002, 11 % (21 место) в 2006. На выборах 2008 года партия получила 10,4 % голосов и потеряла одно место в Национальном совете, после чего Ван дер Беллен ушёл с постов лидера партии и председателя фракции. В 2012—2015 был депутатом ландтага (Landtag, парламент федеральной земли) и городского совета (Gemeinderat) Вены.

В опросах общественного мнения личные показатели Ван дер Беллена часто были существенно выше показателей его партии. Он имеет репутацию очень порядочного и эрудированного политика.

источник: MiddleAsianNews

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