экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посол Содружества Австралии в Монголии вручил верительную грамоту

CentralAsia (MNG) -  21 мая 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралийского Союза в Монголии Лео Цзэн вручил верительную грамоту Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.

Президент Хурэлсух поздравил посла Лео Цзэна с назначением и отметил, что Австралия является третьим соседом Монголии и важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава государства подчеркнул важность расширения отношений и сотрудничества, нормализации частоты политического диалога, взаимодействия в сфере экономики, торговли и инвестиций, а также выразил уверенность в том, что посол будет работать активно и усердно.

Посол Лео Цзэн выразил благодарность Президенту Хурэлсуху и подчеркнул свою цель — поднять отношения и сотрудничество между двумя странами, которые развиваются по принципу «Расширенного партнерства» между Монголией и Австралией.

Монголия и Австралийский Союз установили дипломатические отношения 15 сентября 1972 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com