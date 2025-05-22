Посол Содружества Австралии в Монголии вручил верительную грамоту

CentralAsia (MNG) - 21 мая 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Австралийского Союза в Монголии Лео Цзэн вручил верительную грамоту Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа. Об этом сообщила пресс-служба Президента Монголии.

Президент Хурэлсух поздравил посла Лео Цзэна с назначением и отметил, что Австралия является третьим соседом Монголии и важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе. Глава государства подчеркнул важность расширения отношений и сотрудничества, нормализации частоты политического диалога, взаимодействия в сфере экономики, торговли и инвестиций, а также выразил уверенность в том, что посол будет работать активно и усердно.

Посол Лео Цзэн выразил благодарность Президенту Хурэлсуху и подчеркнул свою цель — поднять отношения и сотрудничество между двумя странами, которые развиваются по принципу «Расширенного партнерства» между Монголией и Австралией.

Монголия и Австралийский Союз установили дипломатические отношения 15 сентября 1972 года.

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