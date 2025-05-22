Президент Монголии Хурэлсух принял постоянного координатора ООН

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял постоянного координатора ООН в Монголии Яапа Ван Хердена. Об этом сообщает пресс-служба Президента страны.

В начале встречи президент Монголии Хурэлсух Ухнаа поздравил постоянного координатора Яапа Ван Хиердена с вступлением в должность и выразил уверенность, что он будет активно работать над продолжением развития всесторонних отношений и сотрудничества между Монголией и Организацией Объединенных Наций.

Он выразил благодарность ООН за последовательную поддержку социально-экономического развития нашей страны и подтвердил, что Монголия придает большое значение сотрудничеству, которое она развивает с ООН.

Постоянный координатор ООН Ван Хиерден отметил, что Монголия — страна с красивой природой, богатой историей, демонстрирующая лидерство в поддержании мира и обеспечении гендерного равенства, и подчеркнул, что это одна из самых благоприятных стран для назначения на должность Постоянного координатора ООН.

Он отметил, что Монголия активно работает над решением глобальных проблем и трудностей, включая проблемы окружающей среды и изменения климата, и поздравил страну с решением провести 17-ю Конференцию сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием в 2026 году.

Он также сообщил, что ООН поддержит национальные движения, инициированные президентом Монголии, такие как «Миллиард деревьев», «Белое золото» и «Здоровый монгольский народ».

В ходе встречи они обсудили возможности укрепления долгосрочной и среднесрочной политики и целей устойчивого развития Монголии в соответствии с Целями ООН в области устойчивого развития, а также обсудили активное сотрудничество на всех уровнях.

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