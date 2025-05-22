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Кабмин Болгарии одобрил проект соглашения о воздушном сообщении между Болгарией и Монголией

CentralAsia (MNG) -  

На очередном заседании в среду Кабинет министров Болгарии одобрил проект соглашения о воздушном сообщении между Болгарией и Монголией в качестве основы для переговоров.

В настоящее время прямых регулярных авиасообщений между двумя странами нет, сообщила Правительственная информационная служба. Проект соглашения направлен на установление необходимой правовой базы для двустороннего сотрудничества в области воздушного транспорта.

Ожидается, что это приведет к увеличению пассажирских и грузовых перевозок, снижению тарифов на авиамаршруты за счет реальной конкуренции, развитию инфраструктуры, связанной с воздушным транспортом, и поддержке туристического сектора.

Также в среду Совет министров одобрил проект соглашения о международных перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом между Болгарией и Монголией. Это первое соглашение в области автомобильных перевозок между двумя странами, и оно призвано закрыть существующий нормативный пробел. Соглашение позволит обмениваться разрешениями на международные автомобильные перевозки.

источник: MiddleAsianNews

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