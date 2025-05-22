США официально приняли самолет, который Катар подарил Трампу

CentralAsia (CA) - Министерство обороны США официально приняло самолет Boeing 747, подаренный президенту Дональду Трампу королевской семьей Катара. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на подтверждение, сделанное пресс-секретарем Минобороны США Шоном Парнеллом.

Он заявил, что самолет был принят «в соответствии со всеми федеральными правилами и регламентами».

Как пишет NYT, в Минобороны США признают, что для того, чтобы начать использовать подаренный Boeing 747 как Air Force One, нужно провести масштабную проверку самолета с точки зрения безопасности, а также его существенную модификацию. По словам Парнелла, «Минобороны будет работать над тем, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых мер безопасности и функциональных требований, предъявляемых к самолету, который будет использоваться для перевозки президента США».

О передаче самолета Трампа попытался спросить корреспондент NBC News, это произошло во время встречи президента США с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой 21 мая. Журналист Питер Александер не успел полностью задать свой вопрос, когда Трамп его прервал.

«Вам следует убираться отсюда. <…> Они предоставляют военно-воздушным силам Соединенных Штатов реактивный самолет, и это здорово. Мы говорим о множестве других вещей! <…> Вы ужасный репортер. У вас нет того, что нужно, чтобы быть репортером. Вы недостаточно умны», — сказал Трамп, отметив, что лучше бы корреспондент NBC занялся темой «геноцида в ЮАР».

О том, что администрация Дональда Трампа готовится получить самолет в подарок от королевской семьи Катара и использовать его в качестве президентского борта Air Force One, стало известно 12 мая. Эта новость вызвала разногласия в США — представители Демократической партии даже предложили начать расследовании в отношении этого подарка. Сам Трамп называл сделку о получении самолета «очень публичной и прозрачной».