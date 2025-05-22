Собянин сообщил об уничтожении 26 летевших на Москву беспилотников

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CentralAsia (CA) - Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 26 беспилотных летательных аппаратов, летевших в направлении Москвы. Об отражении атак в течение ночи сообщал мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 1:53 мск мэр сообщил о первом украинском БПЛА, сбитом ночью 22 мая. Спустя почти час Собянин опубликовал сведения об уничтожении четырех беспилотников, еще через 45 минут – о ликвидации восьми БПЛА. В 3:43 глава города сообщил, что российские военные сбили четыре беспилотника, в 4:22 разместил сведения еще об одном. В 5:06 силы ПВО отразили атаку пяти летевших на столицу БПЛА, а в 5:30 – еще трех.

В течение ночи Росавиация вводила ограничения на работу московских аэропортов «Домодедово», «Жуковский», «Внуково» и «Шереметьево». В 5:30 мера была отменена в «Шереметьево», в 5:55 – в трех остальных воздушных гаванях. До утра ограничения также действовали в аэропорту Владимира (Семязино). Ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в аэропорту Тамбова (Донское).

21 мая, согласно сообщениям Собянина, на подлете к Москве было уничтожено 27 украинских беспилотников.

С 20:00 до 23:50 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. 42 БПЛА сбили над Курской областью, 14 – над Белгородской областью, девять – над Московским регионом. Восемь БПЛА ликвидировали над Орловской областью, еще два над Калужской и по одному над Рязанской и Тульской областями.