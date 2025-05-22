В КНДР произошла авария во время спуска военного корабля. Ким Чен Ын обвинил ответственных в халатности

CentralAsia (CA) - На судостроительном заводе в северокорейском Чхонджине во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением 5 тыс. тонн произошла авария. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На церемонии присутствовал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

По информации агентства, спусковая каретка кормы корабля преждевременно сошла с направляющих и столкнулась с препятствием, из-за чего корабль сел на мель. При этом носовая часть эсминца не сошла со стапеля. В результате были повреждены части днища, что нарушило равновесие судна.

Глава КНДР назвал аварию «недопустимой серьезной и преступной халатностью, вызванной безответственностью», а также «ненаучным эмпиризмом». Вину за случившееся он возложил на Отдел оборонной промышленности Центрального комитета партии, Политехнический университет имени Ким Чака, Центральный институт проектирования судов, Чхонджинскую судостроительную верфь и работников завода.

Ким Чен Ын потребовал отремонтировать эсминец до пленума Центрального комитета партии, который запланирован на июнь. Он отметил, что вопрос напрямую связан с авторитетом КНДР.