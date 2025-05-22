«Уйти в отставку просто»: сегодня протест на площади Сухэ-Батора продлится девятый день

CentralAsia (MNG) - Чрезмерная роскошь сына премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрая, Тэмуулэна Оюун-Эрдэнэ, вызвала возмущение общественности, что привело к требованиям к премьер-министру подтвердить свои доходы и уйти в отставку.

Сегодня /22.05.2025/ в 16:00 граждане продолжат мирные протесты под лозунгами «Подтвердите свой доход» и «Уйти в отставку просто» девятый день. Хотя протестующие одержали свою первую победу: малый совет Монгольской народной партии принял решение о роспуске коалиционного правительства.

В прошлой ночью в закрытом режиме прошел малый совет правящей Монгольской Народной Партии (МНП), лидером которой является действующий премьер-министр. Совет принял вышеуказанное решение.

Протест проходит организованно. Молодежь акции протеста ведет себя мирно и соблюдает порядок. Протестующие проявляют большую стойкость, не поддаваясь на провокации контрпротестующих.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения