В Вашингтоне убили двух сотрудников посольства Израиля

CentralAsia (CA) - Двое сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне убиты возле местного еврейского музея, сообщает CNN, ссылаясь на полицию.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве, его опознали как 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго. При задержании он скандировал «Свободу Палестине!». Один из очевидцев рассказал CNN, что стрелок выдавал себя за свидетеля происшествия и более 10 минут ждал, пока на место приедут полицейские. После задержания подозреваемый заявил, что «сделал это ради Газы».

Погибшие мужчина и женщина были «молодой парой, которая собиралась обручиться», сообщил посол Израиля в США Иехиэль Лейтер. Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал стрельбу «отвратительным актом антисемитского терроризма».

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших и заявил, что антисемитизму, «ненависти и радикализму нет места в США».