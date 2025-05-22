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Нетаньяху после стрельбы в США поручил усилить безопасность посольств Израиля

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он шокирован «ужасным, антисемитским расстрелом» двух сотрудников израильского посольства в Вашингтоне. Он поручил усилить меры безопасности в посольствах Израиля по всему миру.

«Мы становимся свидетелями ужасной цены антисемитизма и дикого подстрекательства против Израиля. Кровавые наветы на Израиль обходятся ценой жизни и должны быть пресечены»,— сказано в заявлении премьера, которое распространил его офис.

21 мая двух сотрудников посольства Израиля застрелили у Еврейского музея в центре Вашингтона. Подозреваемый был задержан на месте, он выкрикивал лозунги в поддержку Палестины. Также пострадали другие сотрудники дипмиссии, находившиеся на мероприятии, информации об их состоянии пока нет. Власти убеждены, что нападение носило целенаправленный характер. Президент США Дональд Трамп заявил, что «основанные на антисемитизме» убийства должны прекратиться.

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