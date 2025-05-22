Трамп заявил о большом прогрессе после разговора с Путиным

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным удалось достичь большого прогресса.

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса, но это «кровавая баня»... Это не наши солдаты. Это Украина и это Россия. Но если мы можем спасти 5 000 душ, мы это сделаем. Мы достаточно хорошо это умеем. Но это очень плохая ситуация»,— сказал Дональд Трамп на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафасой.

Также президент США рассказал трамп

о своем звонке украинскому президенту Владимиру Зеленскому месяц назад.

«Я позвонил Зеленскому, они сказали: «Он в Южной Африке». Я говорю: «Какого черта он делает в Южной Африке?» – сказал Трамп.

19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, он продлился более двух часов. Лидеры обсудили в том числе пути урегулирования конфликта в Украине. Путин назвал разговор «содержательным, откровенным и полезным» и поблагодарил американского президента за посредничество в возобновлении диалога между Москвой и Киевом. По данным источников NYT, Дональд Трамп позднее сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что стороны должны сами найти решение конфликта.