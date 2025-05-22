Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Крита

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, передает AP.

Эпицентр подземных толчков находился в 55 км к северу от острова, очаг залегал на глубине 37 км под морским дном, сообщил Афинский институт геодинамики. Землетрясение ощущалось на всех островах Эгейского моря.

В настоящее время угроза цунами не объявлялась.