Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Крита
- Азия и мир, общество
- 14:12, 22 мая 2025
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CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов греческого острова Крит. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, передает AP.
Эпицентр подземных толчков находился в 55 км к северу от острова, очаг залегал на глубине 37 км под морским дном, сообщил Афинский институт геодинамики. Землетрясение ощущалось на всех островах Эгейского моря.
В настоящее время угроза цунами не объявлялась.
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