экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Следующие переговоры между РФ и Украиной пройдут в середине июня в Ватикане, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) -  Следующий этап переговоров между Россией и Украиной пройдет в Ватикане в середине июня. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, во время разговора с руководством стран Европы 18 мая президент США Дональд Трамп сказал, что направит госсекретаря Марко Рубио и специального посланника Кита Келлога на переговоры, которые, как ожидается, состоятся в Ватикане.

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 19 мая. После него Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной. Главы государств также обсудили возобновление торговых отношений после завершения боевых действий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com