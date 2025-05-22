Мирзиёев предложил создать торговую онлайн-платформу между странами ОТГ

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана предложил создать онлайн-платформу «ТЮРК-ТРЕЙД» и принять Практическую программу по наращиванию товарооборота между странами, входящими в Организацию тюркских государств (ОТГ). С такой инициативой глава республики выступил 21 мая в ходе неформального саммита ОТГ в Будапеште, сообщает его пресс-служба.

По словам Мирзиёева, запуск единого веб-ресурса послужит увеличению сделок между странами организации, что, безусловно, приведет к росту доли участников ОТГ в их общем внешнеторговом обороте.

В своей речи руководитель Узбекистана затронул другие экономические аспекты. Так, он призвал партнеров в ближайшее время внедрить системы «единого окна» и «зеленых коридоров» на маршрутах Транскаспийского международного транспортного коридора. В совокупности с упрощением таможенно-пограничных процедур эти меры обеспечат значительный рост объемов грузоперевозок по данному направлению. Президент добавил, что укреплению сотрудничества в подобных вопросах будет уделено внимание на Международном форуме тюркских государств по мультимодальному транспорту и логистике, который пройдет в ноябре в Ташкенте.

Поддержав учреждение Тюркского инвестиционного фонда, Мирзиёев подчеркнул важность создания Совместной венчурной компании для поддержки инновационных проектов. Вместе с тем он предложил запустить единый портал, где были бы представлены инвестиционные возможности членов ОТГ.

Для укрепления партнерства в области промышленной кооперации президент Узбекистана выступил с инициативой разработки специальной программы по созданию крупных производственных мощностей в химической, энергетической, горнодобывающей, фармацевтической, кожевенно-обувной, пищевой и строительной отраслях.

Отдельное внимание было уделено экологической повестке. Глава государства отметил, что в ходе прошедшего недавно в Самарканде Международного климатического форума эксперты выдвинули ряд важных инициатив по укреплению глобального и регионального сотрудничества в сфере «зеленого» развития. В продолжение темы Мирзиёев поддержал идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о создании в Будапеште Института по предотвращению засухи. Для контроля за проектами в данном направлении предложено разработать совместную «дорожную карту».

В своем выступлении президент осветил и другие грани взаимодействия стран ОТГ. В частности, была подчеркнута актуальность подписания инициированного Узбекистаном Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве тюркских государств. Мирзиёев выразил уверенность, что этот документ послужит дальнейшему сближению народов и укреплению правовой базы многостороннего сотрудничества.

По итогам саммита были подписаны следующие документы:

Будапештская декларация неформального саммита Организации тюркских государств;

Решение «О присоединении Республики Узбекистан к Фонду тюркской культуры и наследия»;

Решение о продлении срока полномочий Генерального секретаря ОТГ;

Заявление Совета глав государств по Афганистану.

Неформальный саммит Организации тюркских государств прошел 21 мая в Будапеште. Впервые такая встреча состоялась на территории страны-наблюдателя в ОТГ. В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президенты: Азербайджана — Ильхам Алиев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана — Садыр Жапаров, Турции — Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, а также генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.