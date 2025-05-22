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Над Россией за ночь сбили 105 беспилотников, - Минобороны РФ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В период с 0:00 до 5:30 мск российские средства ПВО уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

По его данным, 35 БПЛА сбили над Московской областью, 14 — над Орловской, 12 — над Курской, 11 — над Белгородской областью. Еще десять БПЛА сбито над Тульской областью, девять — над Калужской, семь — над Воронежской областью. По три БПЛА уничтожили над Липецкой и Смоленской областями, один — над Брянской областью.

В Москве на фоне атак БПЛА приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Мэр Сергей Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают сотрудники оперслужб. В Туле дрон врезался в крышу многоквартирного дома, пострадали два человека.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram, что в регионе пострадавших и разрушений нет. Губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщил об отсутствии жертв. Губернатор Смоленской области Василий Анохин сказал, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы, подробности он не привел.

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