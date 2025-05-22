Россия атаковала Украину 128 дронами, - ВСУ

CentralAsia (CA) - Россия в ночь на четверг атаковала Украину 128 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 74 из них были сбиты, еще 38 «локационно потеряны» или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, был нанесен удар одной ракетой «Искандер-М», говорится в сводке.

В результате атак пострадали Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Николаевская области, сообщили в ВСУ

В Харькове ракета попала по частному сектору, повреждены восемь домов, двое человек пострадали — у них была острая реакция на стресс, сообщал мэр города Игорь Терехов.

В Днепропетровской области из-за массированной атаки дронов в городе Павлоград было повреждено промышленное предприятие, сообщала областная военная администрация.