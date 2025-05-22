Пятая компания из Узбекистана попала под антироссийские санкции Евросоюза

CentralAsia (UZ) - В 17-й пакет санкций против России Евросоюз включил компанию из Узбекистана Trade Engine System. Санкционный список опубликован на официальном сайте ЕС.

Компания Trade Engine System занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями. Зарегистрирована в 2022 году. Руководителем и учредителем компании указан Насиржан Акбаров.

Это пятая организация из Узбекистана, которая попала под санкции ЕС в рамках давления на Россию после начала СВО на территории Украины. В санкционных списках с 2023 года находятся Alfa Beta Creative LLC, GFK Logistics Asia LLC, Mvizion LLC, с февраля 2025 года — UZSTANEX LLC. В списках присутствуют также четыре компании из Казахстана и две — из Кыргызстана.

Всего в 17-й пакет санкций попали 75 физических и юридических лиц из России, Узбекистана, Беларуси, Китая, Турции, ОАЭ, Сербии и Вьетнама.

Ранее ряд узбекских компаний и предпринимателей оказался и под санкциями Минфина США. В частности, «Ахангаранцемент» и представители компании Алишера Усманова USM.

Украина тоже вносила узбекские компании в свои санкционные списки. Помимо «Ахангаранцемента» это Mercury Renaissance, занимающаяся арендой строительной техники, Raw Materials Cellulose, производящая древесную массу и целлюлозу, а также Farg'ona Kimyo Zavodi (Ферганский химический завод по производству хлопковой целлюлозы), зарегистрированный на Mercury Renaissance. Кроме того, президент Украины ввел персональные санкции против Рустама Муминова – одного из учредителей Mercury Renaissance, который имеет два гражданства: Узбекистана и России.