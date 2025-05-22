Суд Румынии отказал проигравшему на выборах президента Симиону

Джордже Симион

CentralAsia (CA) - Конституционный суд Румынии отклонил ходатайство лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, в рамках которого он требовал отменить результаты выборов президента, об этом сообщается на сайте инстанции.

«На заседании 22 мая 2025 года Конституционный суд в рамках своих полномочий по вопросам соблюдения процедуры выборов президента Румынии рассмотрел ходатайство об отмене выборов президента Румынии во втором туре голосования 18 мая 2025 года, поданное Джордже-Николае Симионом», — говорится в релизе суда.

Конституционный суд принял единогласное решение отклонить ходатайство об отмене выборов как необоснованное, отмечает инстанция. Решение суд назвал «окончательным» и подчеркнул, что оно будет доведено до сведения Центрального избирательного бюро Румынии.

Ранее на президентских выборах в Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Он обогнал своего оппонента Джордже Симиона. По итогам обработки 100% бюллетеней Дан набрал более 6,1 млн голосов (53,60%), а Симион — более 5,3 млн голосов (46,40%). Симион в социальных сетях выложил видеообращение с признанием поражения, он также поздравил с победой Дана.

Позже Джордже Симион обратился в Конституционный суд Румынии с требованием отменить результаты. Причиной он назвал «внешнее вмешательство государственных и негосударственных субъектов», подчеркнув, что «ни Франция, ни Молдавия, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства». По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, на выборах в Румынии были зафиксированы «многочисленные попытки манипуляций».

В день голосования основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что глава французской разведки Николя Лернер обратился к мессенджеру с просьбой ограничить каналы консервативных румынских политиков на платформе, на что команда ответила «категорическим отказом». МИД Франции назвал эти данные фейковыми.

Изначально выборы должны были состояться в ноябре и декабре 2024 года. Однако тогда Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, на которых победил считающийся пророссийским кандидатом Кэлин Джорджеску, и назначил новое голосование на май 2025 года. Политику отказали в возможности баллотироваться повторно и завели против него дела о создании фашистской организации и незаконном финансировании избирательной кампании. Симион же утверждал, что в случае своей победы Джорджеску «может занять руководящую должность», в том числе премьер-министра.