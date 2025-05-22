Украина не согласна на второй раунд переговоров с РФ, пока не состоится обмен пленными, - глава офиса президента Украины

Андрей Ермак

CentralAsia (CA) - Украина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с РФ, пока не состоится обмен пленными «1000 на 1000». Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам онлайн-переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает «Страна.ua».

По его словам, коллеги проинформированы о переговорах в Стамбуле, встречах президента Украины в Италии и Ватикане, а также о разговоре президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и лидерами стран Европейского Союза.

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым – определение места для следующей встречи с представителями РФ», - написал Ермак.

Также он отметил, что отдельное внимание было уделено вопросу усиления санкционного давления на Россию за ее действия, направленные на затягивание войны.