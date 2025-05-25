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Ученые вырастили из стволовых клеток человека мини-мозг и подключили его к цифровому чипу

CentralAsia (CA) -  Ученые вырастили из человеческих стволовых клеток мини-мозг (цереброид) и подключили его к биоцифровому чипу. Об этом сообщает журнал Nature Biotechnology.

Заявляется, что такой миниатюрный мозг способен обучаться, решать несложные задачи и даже управлять роботом. 

Данная технология открывает новые возможности для интеграции живых тканей с машинами и может привести к революции в медицине и робототехнике, однако одновременно порождает и ряд этических вопросов, отмечает издание.

Так, в будущем это позволит тестировать на живой человеческой ткани лекарства от болезней Альцгеймера или Паркинсона и даже создать технологию, которая сможет управлять протезами силой мысли. Также цереброиды могут стать основой для систем искусственного интеллекта нового поколения.

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