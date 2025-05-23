Биолог Баярмаа названа одним из молодых исследователей National Geographic Society

CentralAsia (MNG) -

От космических исследований в Саудовской Аравии до восстановления коралловых рифов в Карибском море: молодые исследователи Национального географического общества 2025 года формируют устойчивое будущее

15 новаторов, меняющих наш мир посредством смелых усилий по сохранению, сохранению и реставрации культурного наследия, объединенных общим видением будущего. Одна из них является Баярмаа Чулуунбат из Монголии.

Чтобы справиться с неотложными проблемами, стоящими перед нашей планетой, Национальное географическое общество с гордостью поддерживает и воспитывает следующее поколение деятелей перемен. Сегодня общество объявляет о своих Молодых исследователях 2025 года — 15 выдающихся личностях в возрасте от 18 до 25 лет, которые ведут смелую, основанную на сообществе работу по сохранению океана, защите дикой природы, устойчивости к изменению климата, сохранению культурного наследия и не только.

«Молодые исследователи 2025 года не просто предлагают трансформационные решения для решения насущных проблем; они также воплощают их в жизнь», — сказал Алекс Моэн, главный специалист по взаимодействию с исследователями в Национальном географическом обществе. «Мы гордимся тем, что приветствуем этих увлеченных молодых лидеров в нашем мировом сообществе исследователей и будем поддерживать их путешествия в ближайшие годы».

В рамках программы Общества «Молодой исследователь» каждый получатель получает денежную премию, а также индивидуальное обучение, наставничество и доступ к глобальной сети коллег и экспертов. Они также получают возможности для постоянной поддержки проектов, помогающей им масштабировать свои идеи и углублять свое влияние. Отобранные в ходе строгого многоэтапного процесса номинации и подачи заявок, «Молодые исследователи» 2025 года продвигают решения на стыке науки, образования, технологий, культуры и окружающей среды.

Молодые исследователи 2025 года:

Баярмаа Чулуунбат, 24 года, эколог дикой природы из Монголии, работающая с пастушьими общинами для содействия сосуществованию человека и дикой природы.

Кристофер Варгас, 23 года, режиссер дубляжа и актер озвучивания из Перу, посвятивший себя сохранению и продвижению языка кечуа.

Дана Ахмед, 21 год, исследователь морского права и педагог из Египта, выступающая за права океана посредством доступной морской грамотности, права и искусства.

Даниэль Бойер, 24 года, конструктор робототехники и педагог из США, использующая технологии для возрождения культур коренных народов.

Джаби Кэти Чале, 25 лет, журналист и исследователь культурной экологии из Камеруна, использующая свою платформу для повышения осведомленности и действий сообщества.

Лана Алаббаси, 21 год, исследователь астрофизики из Саудовской Аравии, основавшая и руководившая первой в своей стране программой наставничества в области космических исследований.

Марта Бернардино, 19 лет, робототехник по охране природы из Португалии, которая объединяет инженерию и экологию для борьбы с ухудшением состояния окружающей среды.

Макс Хан Кай Дин, 21 год, сторонник климатической справедливости и лидер некоммерческой организации из Малайзии, мобилизующий молодежь на борьбу с изменением климата.

Мускаан Кхемани, 24 года, исследователь из Кюрасао и США, использующий науку о Земле для изучения и решения проблем, связанных с воздействием климата в сообществах Карибского бассейна.

Николас Диас-Магалони, 23 года, режиссер и журналист из Мексики и США, использующий силу СМИ для инициирования социальных изменений.

Ребекка Руга Джима, 25 лет, биолог и защитник окружающей среды из Папуа-Новой Гвинеи, борется с нехваткой воды.

Сет Аки, 24 года, исследователь и педагог из Тринидада и Тобаго, пропагандирующий устойчивое управление ресурсами океана в Карибском бассейне.

Силия Хейзел Мапепа, 24 года, инженер-исследователь из Зимбабве, продвигающая устойчивые материалы и инновации для устойчивости к изменению климата.

Тиффани Гэй, 18 лет, сторонник справедливости в области STEM и исследователь из США, основавшая некоммерческую организацию, продвигающую молодежные инновации в области сохранения и образования.

Вишал Субраманьян, 22 года, режиссер и рассказчик об охране природы из США, пропагандирующий уважение и защиту экосистем Калифорнии.

Эти 15 новых лауреатов присоединяются к динамичному сообществу молодых исследователей National Geographic, объединенных общей миссией: побуждать к значимым действиям и вдохновлять на долгосрочные изменения. В рамках индивидуального опыта группы молодые исследователи 2025 года будут участвовать как в виртуальном, так и в очном программировании, включая специальный ретрит, где они будут общаться с наставниками, сотрудничать с другими лауреатами и разрабатывать презентации для обмена своей работой. Этот опыт призван способствовать установлению значимых связей, формированию лидерских навыков и усилению их влияния.

Что мотивирует вас освещать и защищать чудо света?

Меня мотивирует глубокая связь, которую я чувствую с дикими местами Монголии — обширными степями, скалистыми горами и редкими животными, такими как снежные барсы и сайгаки», — сказала юный исследователь Баярмаа Чулуунбат. «Вырастая в окружении этой красоты, я видела не только то, насколько невероятна природа, но и то, насколько она уязвима. Наблюдая за борьбой видов из-за деятельности человека, я поняла, что эти чудеса не выживут, если мы не начнем действовать. Меня мотивирует вера в то, что каждый человек, особенно те, кто ближе всего к земле, играет свою роль в защите нашего общего мира. Я хочу, чтобы будущие поколения испытали то же благоговение, которое я испытывала, видя следы снежного барса или слыша, как журавли пролетают над головой».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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