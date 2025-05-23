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Монгольский силач стал четырехкратным чемпионом мира

CentralAsia (MNG) -  В Драммене (Норвегия) прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу. В этом чемпионате приняли участие 1500 спортсменов, что потенциально делает это мероприятие крупнейшим в истории.

На чемпионате мира по классическому жиму лежа ОРГИЛБОЛД Галдан завоевал золотую медаль в категории взрослых до 93 кг, подняв 227,5 кг. Таким образом, Оргилболд стал чемпионом мира четвертый год подряд.

Всего на чемпионате мира по классическому жиму лежа монгольские спортсмены завоевали 8 медалей: 3 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые.

источник: MiddleAsianNews

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