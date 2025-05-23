Индонезия и Монголия договорились об укреплении двустороннего торгового сотрудничества

CentralAsia (MNG) -

Индонезия и Монголия договорились об укреплении двусторонних торговых связей после того, как в прошлом году был зафиксирован рост торговли на 74 процента.

Об этом сообщил министр иностранных дел Индонезии Сугионо во время двусторонней встречи со своим монгольским коллегой Батцэцэг Батмөнх в здании Министерства иностранных дел Индонезии в среду, 21 мая 2025 года.

В ходе встречи обе страны подчеркнули важность содействия более тесным отношениям между торговыми палатами двух стран для изучения различных неиспользованных возможностей бизнеса.

«Я считаю, что мы также обменялись информацией и идеями о региональных и глобальных условиях и о том, как мы можем ориентироваться в этих ситуациях», — сказал министр иностранных дел Сугионо.

Эта встреча также знаменует собой предстоящее празднование 70-летия дипломатических отношений Индонезии и Монголии в следующем году. Министр Сугионо подчеркнул, что семидесятилетние дипломатические связи являются свидетельством дружбы и близости между двумя странами с первых дней независимости Индонезии.

В качестве конкретного шага по укреплению двусторонних отношений оба министра иностранных дел подписали Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям, направленный на поощрение регулярного диалога и формирование понимания общих интересов обеих стран в решении региональных и глобальных проблем.

Министры иностранных дел Индонезии и Монголии с оптимизмом смотрят на то, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами будет процветать наряду с реализацией различных соглашений, достигнутых в результате двусторонней встречи.

источник: MiddleAsianNews

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