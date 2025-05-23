Монголия поднялась на 12 позиций в международном индексе оценки качества государственного управления

CentralAsia (MNG) -

В 2021 году Монголия заняла 88-е место в Индексе государственного управления (Chandler Good Government Index), который количественно оценивает потенциал правительства и качество государственного управления в странах, а в 2025 году поднялась на 12 позиций до 76-го места, что сделало ее одной из пяти стран мира, добившихся наибольшего прогресса.

Правительства играют критически важную и уникальную роль во всех странах. Поэтому крайне важно, чтобы у нас были хорошие способы измерения качества национального управления.

Chandler Good Government Index — это ежегодный индекс, измеряющий возможности и эффективность 120 правительств по всему миру на основе 35 уникальных показателей. Это самый полный индекс такого рода в мире.

Основные достижения: Монголия поднялась на 6 позиций по данному набору критериев: Лидерство и дальновидность (Leadership & Foresight).

Подпоказатели: «Долгосрочное видение» (Long-Term Vision) выросли на две позиции, а «Адаптивность» (Adaptability) — на четыре позиции.

Влияние национальной политики: Долгосрочная политика развития Монголии «Видение 2050» была разработана для решения таких насущных проблем, как неравенство, коррупция и ухудшение состояния окружающей среды. Эта политика описывается как стратегически связывающая реформу управления, экономическую диверсификацию и политику человеческого развития.

источник: MiddleAsianNews

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