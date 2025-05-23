Судьи окружного суда Техаса посещают Монголию для сотрудничества с Великим Государственным Хуралом

CentralAsia (MNG) -

Генеральный секретарь Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии Баасандорж Барсурэн 21 мая 2025 года принял делегацию из штата Техас, США. В состав делегации вошли судьи окружных судов и профессора Мэтью Райт и Чарльз Вановер, представляющие Spurlock Judicial Fund (SJF).

SJF — некоммерческая организация, занимающаяся обучением и пропагандой независимости судей посредством верховенства права. SJF работает в областях судебного образования, международного правового развития и продвижения верховенства права в демократическом обществе.

Фонд юридической помощи Spurlock Judicial Fund в сотрудничестве с Ассоциацией адвокатов Монголии, НПО «Центр поддержки юридической практики» и американской юридической фирмой «Ganzorig & Toback Consulting» проводит учебные и исследовательские мероприятия, посвященные сделкам о признании вины и упрощенным уголовным процедурам.

В ходе встречи Генеральный секретарь Баасандорж представил обзор последних событий после очередных выборов 2024 года, подчеркнув, что недавно сформированный ВГХ состоит из 126 членов. Генеральный секретарь отметил, что в состав Постоянного комитета по правовым вопросам теперь входят высококвалифицированные специалисты в области права. Генеральный секретарь Баасандорж выразил уверенность в перспективах будущего сотрудничества, в частности, в реализации главы 17 Уголовно-процессуального кодекса Монголии, которая касается упрощенного уголовного судопроизводства.

Генеральный секретарь Баасандорж также выразил признательность за продолжающееся сотрудничество между правовыми и судебными учреждениями Монголии и Соединенных Штатов, подтвердив готовность Монголии к дальнейшему укреплению этого партнерства.

Профессор Мэтью Райт подчеркнул, что в рамках продолжающегося сотрудничества было организовано от трех до четырех учебных сессий по переговорам о признании вины как в Монголии, так и в Соединенных Штатах. Он подчеркнул ценность практического, основанного на опыте обучения, которое включает обмен судьями, адвокатами и юристами-практиками между двумя странами.

Судьи признали, что, хотя правовые системы двух стран различаются, прилагаются усилия по адаптации и внедрению передовой практики США в отношении разрешения уголовных дел посредством упрощенных процедур. Они также отметили определенные трудности в этом процессе и сообщили, что ведется всестороннее исследование для решения этих проблем, запросив поддержку этой инициативы.

Генеральный секретарь Баасандорж представил Парламентский институт исследований и разработок, который действует независимо при Секретариате Великого Государственного Хурала, и рекомендовал изучить возможность сотрудничества с Институтом в будущем.

источник: MiddleAsianNews

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