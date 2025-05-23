Акиэ Абэ, жена покойного Абэ Синдзо приняла участие в форуме «Мы — женщины» в Улан-Баторе

Акиэ Абэ

CentralAsia (MNG) - Форум «Мы — женщины» был проведен с целью укрепления политического представительства женщин.

Форум «Мы — женщины», совместно организованный Секретариатом Великого Государственного Хурала, Организацией Объединенных Наций и Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA), открылся 21 мая 2025 года в Государственном дворце. Об этом сообщила пресс-служба парлмента Монголии.

Спикер Великого Государственного Хурала Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ выступил со вступительным словом, заявив: «В прошлом году были внесены поправки в Закон о парламентских выборах, принявшие смешанную избирательную систему и законодательно устанавливающие, что не менее 30 процентов списка кандидатов политических партий и 50 процентов кандидатов в избирательных округах должны быть женщинами. В результате из 1341 кандидата на парламентских выборах 2024 года 38,7 процента, или 520 кандидатов, были женщинами, что является историческим максимумом, и 32 женщины были избраны в Великий государственный хурал, в результате чего представительство женщин в парламенте достигло 25,4 процента, что также является рекордом».

Другими словами, Монголия сейчас лидирует в Азии по уровню участия женщин в парламенте. Кроме того, по результатам местных выборов 2024 года женщины составляют 17,9 процента представителей в Хуралах представителей граждан столицы и аймаков и 28,8 процента в Хуралах представителей граждан сомонов и районов.

Одним из почетных гостей на этой конференции была г-жа Абэ Акиэ, супруга бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и глава Японского фонда социального развития.

Г-жа Абэ Аки выразила свою радость в связи с приглашением принять участие в первой конференции на тему «Мы — женщины», направленной на поддержку женщин, работающих в качестве представителей граждан в местных и столичных городах.

Заместитель спикера ВГХ Булгантуяа Хурэлбаатар отметила: «По сравнению с процентом женщин в парламенте, этот показатель в Гражданских представительных хуралах ниже, но на уровне сомонов и районов выше на три процента. Хотя количество женщин в Гражданских представительных хуралах на местах постепенно увеличивается, очень немногие из них были избраны на руководящие должности. В настоящее время женщины-представители возглавляют Гражданские представительные хуралы аймаков Дархан-Уул и Өвөрхангай. Программа «Мы — женщины» будет продолжена систематически, исходя из конкретных условий каждого региона и аймака. Это укрепит сотрудничество между женщинами-депутатами и женщинами-депутатами и позволит женщинам играть более активную роль в разработке местной политики».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Монголии Чхве Джин Вон сказал: «Проект Программы развития ООН «Содействие гендерному равенству и участию женщин на уровнях принятия решений», финансируемый Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA), дал значительные результаты в области политики и социальных реформ. В настоящее время женщины занимают 25,4 процента мест в Великом государственном хурале, что является впечатляюще высоким показателем для региона и даже выше, чем в Республике Корея. Однако важнее статистики то, что граждане ощущают ощутимые, позитивные изменения, которые политическое представительство женщин приносит в общество».

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