Программа развития навыков, основанных на спросе, нацелена на рост занятости

CentralAsia (MNG) - Отчет о реализации, оценке и результатах Программы навыков, основанных на спросе, был представлен 21 мая 2025 года.

С 2020 года Проект экстренной поддержки и занятости реализуется при финансировании Министерства труда и социальной защиты Монголии и Всемирного банка. Как подкомпонент проекта, Программа навыков, основанных на спросе, направлена ​​на расширение возможностей трудоустройства путем повышения квалификации участников. В рамках этой программы Институт обучения, оценки и исследований труда и социальной защиты организовал обучение навыкам по 17 востребованным на рынке труда профессиям.

В общей сложности 725 человек прошли обучение в рамках программы, в том числе 300 человек, которые прошли квалификационную подготовку, и 200 человек, которые приняли участие в оценке признания предшествующего обучения (RPL). Институт исследований социальной политики и развития Монголии оценил программу и процесс ее реализации и оказал помощь в методологии исследования для поддержки ее эффективности.

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