Министр иностранных дел Монголии встретилась с генеральным секретарем АСЕАН

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с Генеральным секретарем АСЕАН доктором Као Ким Хоурном 22 мая 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Министр иностранных дел Батцэцэг отметила, что отношения между Монголией и АСЕАН постоянно расширяются с тех пор, как Монголия присоединилась к Договору о дружбе и сотрудничестве АСЕАН в 2005 году, и в этом году, 2025, отмечается 20-я годовщина этого события. Министр иностранных дел Монголии подтвердила стремление Монголии стать партнером по диалогу АСЕАН и принять участие в предстоящем саммите стран Восточной Азии, подчеркнув, что Монголия придает большое значение углублению отношений с АСЕАН и расширению институциональных форм сотрудничества.

Генеральный секретарь д-р Као Ким Хоурн заявил, что АСЕАН высоко ценит свои отношения с Монголией и что Секретариат АСЕАН готов реализовать совместные исследовательские и учебные программы для Монголии в целях содействия взаимовыгодному сотрудничеству.

Монголия стремится активизировать свое участие и вклад в такие области, как изменение климата, продовольственная безопасность, цифровая трансформация, управление рисками стихийных бедствий, региональное взаимодействие, расширение прав и возможностей местных женщин-лидеров и поддержка экологического образования в рамках АСЕАН для укрепления регионального мира, устойчивости и взаимного развития.

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