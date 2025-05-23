Пульс сцены на берегах Сырдарьи: итоги фестиваля

CentralAsia (KZ) - С 24 по 30 апреля в Кызылорде с большим успехом прошёл I международный театральный фестиваль «Сырдың Сабирасы», посвящённый 70-летию Кызылординского областного казахского академического музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова.

Фестиваль стал значимым событием не только для региона, но и для всего театрального сообщества Казахстана и зарубежных участников. В течение недели свои постановки представили ведущие театры из разных регионов Казахстана, а также зарубежные гости из Румынии, Грузии, Кыргызстана.

Фестиваль продемонстрировал высокий уровень исполнительского мастерства, богатство национальных традиций и актуальность театрального искусства как формы культурного диалога. Зрители с энтузиазмом принимали каждый спектакль, а аншлаги в дни фестиваля стали подтверждением важности и востребованности таких культурных мероприятий.

В рамках фестиваля также прошли творческие встречи, мастер-классы и круглые столы с народным артистом Казахстана Тунгышбаем Жаманкуловым, с заслуженными деятелями Казахстана Бахтияром Кожа и Гани Кулжановым, на которых обсуждались перспективы развития театрального искусства.

Гостями фестиваля стали выдающиеся деятели театра Казахстана, как театральный педагог, профессор, народный артист Казахстана Тилектес Мейрамов, театральный педагог, театральный режиссер, заслуженный деятель Казахстана Гульсина Мергалиева, главный редактор журнала «Алтын бесік», писатель, драматург, заслуженный деятель РК Султанали Балгабаев. На фестиваль в качестве почетного гостя была приглашена дочь легендарной Сабиры Майкановой Гульдар Абдрашитова.

С приветственными словами на торжественном открытии фестиваля выступили аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, Герой Труда Казахстана, Лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Асанали Ашимов, дочь народной артистки СССР Сабиры Майкановой доктор медицинских наук Гульдар Абдрашитова, народный артист РК Тунгышбай Жаманкулов, подчеркнув значимость культурного обмена и мира между народами.

Жюри фестиваля возглавил Герой Труда Казахстана, Лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Асанали Ашимов.

Члены жюри:

Еркин Жуасбек, театральный критик, директор Казахского национального драматического театра имени М.Ауэзова,

Лаша Чхартишвили, театровед, доктор PhD, (Грузия),

Анар Еркебай, театровед, кандидат искусствоведения, профессор, президент Международного объединения театральных критиков,

Элеонора Турдубекова, театральный критик, вице-президент МОТК, (Кыргызстан).

Фестивальный показ спектаклей начался постановкой "Найзагай" - “Гроза” (автор А.Н.Островский, режиссер Дина Жумабай) Кызылординского областного музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова, привлёкший особое внимание зрителей и участников фестиваля. Спектакль “Найзагай” (“Гроза”) стал мощным художественным высказыванием о внутренней борьбе и свободе личности.

Постановка по мотивам классического произведения А.Н. Островского обрела новую силу и звучание в национальном контексте, удивительно точно отразив универсальные темы давления традиций, женской судьбы и личного освобождения.

Режиссёрское решение спектакля отличалось глубоким психологизмом и изящным визуальным стилем. Образы героев раскрывались через тонкие нюансы игры актёров, музыкальное сопровождение и выразительную сценографию, где каждый световой акцент и пластический жест имел значение. В центре действия — трагическая судьба Келин (Жаухар Еркинова), образ которой в исполнении актрисы вызвал сильный эмоциональный отклик у зрителей.

Особо стоит отметить высокую актёрскую школу труппы, бережно хранящей традиции казахского театра и в то же время смело экспериментирующей с формой и ритмом сценического повествования. Спектакль стал настоящим художественным событием и ещё раз подтвердил высокий уровень театра.

В программе фестиваля «Сырдың Сабирасы»; спектакль «Найзагай»; стал настоящей театральной молнией — яркой, мощной, неотвратимой.

Музыка в спектакле драматургически активная, написанная композитором Нурсултаном Төрали. Звуковая партитура построена на сочетании: этнических казахских инструментов домбры, кобыза, а также электронных текстур, шумовых эффектов природы (ветер, дождь, отголоски грома).

Режиссер спектакля Д.Жумабай создаёт «живой театр», где всё работает на усиление внутренней драматургии. Особенность режиссуры в «Найзагай» — это синтез традиционных казахских мотивов с современными театральными формами, благодаря чему спектакль воспринимается как глубоко национальный и в то же время универсально понятный.

Д.Жумабай мастерски использует символику закапывания - сценическое выражение социального погребения. Сцена закапывания героини Келин (Катерины) в качестве кульминационного образа, соединяет в себе сразу несколько смысловых пластов — от архаического ритуала до современной социальной метафоры. Этот эпизод становится не просто финалом сюжетной линии, а сценическим высказыванием о месте женщины в традиционном обществе и цене индивидуального выбора. Земля становится образом двойственной природы традиции: с одной стороны — укореняющей, питающей, с другой — удушающей, подавляющей.

Через образ засыпаемой землёй Келин (Катерины) режиссёр визуализирует не только драму женщины, не вписавшейся в патриархальную структуру, но и более широкий конфликт между личной правдой и коллективной нормой. Главная героиня — Келин (Жаухар Еркинова) Катерина — предстала на сцене как символ женской силы и трагедии, разрываемой между чувством и долгом, между голосом сердца и тяжестью общественных норм.

Имя Дины Жумабай в настоящее время хорошо известно как на отечественной, так и на международной сцене. Её работы не раз становились лауреатами престижных фестивалей, а в 2023 году она была удостоена диплома за лучшую режиссуру Национальной театральной премии UMAI.

Спектакль «Marriage and Divorce»; Neapolitan Style - «Брак и развод в неаполитанском стиле», представленный драматическим театром имени Эльвиры Годяну из румынского города Тыргу-Жиу на фестивале «Сырдың Сабирасы»;, стал настоящим театральным украшением международной программы. В спектакле "Marriage and Divorce" Neapolitan Style — тонкий юмор, живая драма и блестящий европейский стиль. Постановка по пьесе великого итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо в интерпретации режиссёра Антонеллы Корничи — это утончённая, умная, невероятно живописная история о людях, которые ищут любовь, сталкиваются с бытом и пытаются удержать друг друга — иногда вопреки всему.

Яркая, темпераментная, полная страсти и тонкой иронии постановка с первых сцен покорил своей лёгкостью и искренностью. Актёры играли с поразительной естественностью, передавая нюансы сложных семейных отношений — от смешных бытовых сцен до горьких, узнаваемых моментов человеческой усталости, одиночества и попыток понять друг друга.

Главные роли в спектакле исполняют два ярких актёра, создающие живой, трогательный и правдивый дуэт. Мариана Гицулеску в роли Филумены — это настоящая сила духа и женственность. Её героиня — не жертва, а борец, тонкая, ранимая, но несгибаемая. Благодаря мощной эмоциональной игре актрисы, зритель чувствует не только боль и обиду героини, но и её великую материнскую любовь. Космин Рэдеску, сыгравший Доменико, демонстрирует яркий южный темперамент и актёрскую мощь. Его герой — самоуверенный мужчина, сталкивающийся с неожиданной для себя правдой и вынужденный переосмыслить свою жизнь. Актер Космин Рэдеску наполняет роль динамикой, юмором и в то же время — глубиной внутренней трансформации.

Постановка режиссёра Антонеллы Корничи — это тонкий сплав итальянского темперамента, румынской театральной школы и универсальной темы: любви, которую не так просто признать, и семьи, которую нужно заслужить. Используя стиль, основанный на живом диалоге и остроумии на сцене, режиссер предлагает зрителю произведение, которое заставит одновременно смеяться и глубоко задуматься.

В режиссуре Антонеллы Корничи прочитывается точность и деликатность: каждая сцена выстроена с вниманием к психологической правде и ритму. Спектакль «Макондо» стал одним из самых загадочных и визуально поэтичных представлений на фестивале «Сырдың Сабирасы»;. Постановка Жезказганского казахского музыкально-драматического театра имени Серке Кожамкулова в интерпретации белорусского режиссёра Даниила Филипповича — это не просто сценическая адаптация Габриэля Гарсиа Маркеса, а самостоятельное художественное высказывание, где слово, пластика, музыка и свет слились в одно целое. Спектакль "Макондо" представляет собой путешествие в миф времени и памяти.

«Макондо»; предстал как символ времени, затерянного между сном и реальностью, как образ страны души — со своими страхами, памятью, любовью и одиночеством. Визуальный язык спектакля был гипнотическим: сценография минималистична, но наполнена смыслом, движения актеров выверены, наполнены внутренней философией и тонкой энергетикой. Музыкальное оформление — глубокое, этнически окрашенное — дополняло атмосферу мистической притчи.

Актёры театра блестяще справились с задачей воплотить на сцене не сюжет, а ощущения, ритмы и настроения — дух латиноамериканского магического реализма, пропущенный через казахскую театральную традицию. Это был редкий случай сценического разговора на языке метафор, образов и внутреннего отклика, где каждый зритель мог найти своё «Макондо»; — место, где хранятся его воспоминания и мечты.

Спектакль оставил после себя не только эстетическое восхищение, но и глубокую тишину в зале — ту самую, что возникает, когда сердце только что прожило что-то важное.

Под занавес второго дня фестиваля Грузинский ТЮЗ имени Н.Думбадзе представил спектакль «Гамлет» (автор У.Шекспир, режиссер Д.Хвтисиашвили). Это смелое переосмысление бессмертной трагедии труппой театра юного зрителя из Тбилиси становится универсальным рассказом о человеческих страданиях, ценностях и судьбе.

В этом спектакле минимализм в сценографии устраняет все внешние отвлекающие факторы. Эклектичная музыка усиливает напряжение, а яркие эмоции и внутренние конфликты персонажей находят отклик у зрителей. В этом спектакле затронуты такие сложные темы, как, политика, долг, предательство, семья и вечный поиск смысла жизни.

3-й день фестиваля был ознаменован постановками кыргызского режиссера Уланмырзы Карыпбаева «Миф об Аттиле» Семипалатинского русского драматического театра им. Ф.М.Достоевского и «Ай тутулган түндө» Кыргызского национального академического драматического театра им. Т. Абдумомунова

Спектакль «Миф об Аттиле» — не просто сценическая интерпретация истории великого полководца, а глубокое философское размышление о природе власти, мифа и человеческой судьбы. Режиссёр уводит зрителя от документальной точности и работает с образом Аттилы как с архетипом, мифом, который существует вне конкретной эпохи. Это не биография, а притча, в которой историческая фигура становится зеркалом современного мира.

Темы пьесы многослойны. Сквозной мотив — власть как бремя, а не привилегия. Аттила показан не просто как завоеватель, а как человек, раздавленный собственной легендой, стремящийся к вечной славе и одновременно страдающий от одиночества. Через его образ драматург Мурат Султанбеков поднимает вопросы о цене бессмертия, о мифах, которыми питается общество, и о границе между судьбой и свободой воли.

Открытие спектакля задаёт напряжённый, почти варварский ритм: к Аттиле (Егор Ермолаев) прибывают послы, и один из них приносит жуткий трофей — голову его брата. Это не просто жест жестокости, а демонстрация мира, в котором власть держится на страхе и предательстве. Одним из выразительных элементов становится включение в текст спектакля фрагментов из произведений Е. Замятина, Шакарима, У. Шекспира и Константиноса Кавафиса. Эти цитаты не нарушают целостность повествования, а, напротив, расширяют его контекст. Замятин добавляет ироническую отчуждённость и ощущение тоталитарного абсурда; Шекспир — трагическую неотвратимость власти и предательства; Шакарим — этическое измерение выбора; Кавафис — мотив пути, который важнее цели. Всё это вплетено в ткань спектакля органично, как голос вечной культуры, звучащий сквозь конкретную историю.

Особенно остро ощущается связь мифа с современностью. Образ вождя и его окружения легко читается как метафора автократического режима. Его приближённые и послы одеты в духе современных «гопников» — агрессивных, лишённых идеологии, служащих грубой силе. Эта стилистическая деталь делает спектакль особенно актуальным, вписывая миф о завоеваниях в сегодняшнюю политическую и человеческую реальность.

Спектакль «Ай тутулган түндө» — выверенная театральная поэма о столкновении личного с коллективным, внутреннего света с внешней тьмой. Постановка раскрывает пьесу Мустая Карима как универсальную притчу, где затмение Луны становится символом нравственного ослепления, отказа видеть другого и слушать себя.

С первого мгновения зрителя захватывает сценография Садыра Ниязакунова. Пространство сцены прочитывается одновременно как бескрайняя степь с камышами и как каркас юрты. Эти вертикали становятся символом двойственности: свободы природы и жёсткости уклада, зыбкости жизни и жесткости традиции. Свет проникает сквозь эти прутья, создавая ощущение тревожной нестабильности, будто сама сцена колеблется между светом и тенью.

Декорация превращается в самостоятельный язык спектакля, вметафизическое пространство, где затмение происходит не только в небе, но и в душах. В центре истории Тангабике в исполнении народной артистки Кыргызской Республики Гуляим Каниметовой героиня предстает женщиной, сломанной не обстоятельствами, а людским осуждением. Каниметова не играет страдание — она его несёт, сдержанно и внутренне. Это не жертва и не борец — это живой человек, чей внутренний мир переживает на глазах зрителя медленное затмение.

Образ Шафак, созданный Гульнарой Сатаровой, насыщен противоречиями. В её исполнении Шафак — не просто сноха Тангабике (вдова ее старшего сына), а зеркало общества, сочувствующее, но неспособное к действию. Сатарова создаёт фигуру, в которой сочетаются здравый смысл, неуверенность и боль — и делает это с подкупающей честностью.

Заслуженный артист КР Тилек Жумагазиев в роли Дервиша воплощает носителя авторитетного, «неподвижного» мира. Его герою не нужна агрессия — он силён своей убеждённостью. Но именно эта уверенность делает его опасным: он не слышит. Актёр играет тонко, не превращая персонажа в злодея — это человек системы, не злой, но слепой.

Особняком стоит персонаж Думана, сыгранный актером Аскаром Качкынбаевым. Его герой — юродивый, с детской непосредственностью, импульсивностью, эмоциональной открытостью. Качкынбаев играет на пределе — смешивая комическое, трагическое и пророческое. Думана становится тем, кто чувствует больше других и говорит то, что другие боятся сказать. Это не просто живой персонаж — это нерв спектакля, его болевая точка и голос совести.

Важным пластом постановки становится хор аксакалов. Эти молчаливые фигуры, словно античный хор, то выстраиваются в стену, то замирают в рассеянном наблюдении. Они — не конкретные персонажи, а собирательный образ традиции, взгляд общества, моральная тень. В ключевые моменты их присутствие создаёт удушающее давление, усиливает трагедию главной героини. Однако в отдельных мизансценах — особенно там, где развивается личная, интимная драма, — их постоянное наблюдение кажется избыточным, нарушающим эмоциональную интимность. Возможно, более дозированное использование хора сделало бы его воздействие ещё сильнее.

Акьегет (Омурбек Израилов) и Зубаржат (А. Таалайбек кызы), являются ключевыми фигурами, которые наполняют спектакль особым смыслом через свою игру и вокальные партии, их герои становятся по-настоящему живыми для зрителя, придавая спектаклю мощное эмоциональное звучание.

В числе спорных моментов в спектакле можно отметить сцену экспрессивного танца, в котором герои выражают своё несогласие и страдание через современную эстрадную песню. Несмотря на силу пластического выражения, эмоциональная интонация музыкального сопровождения не соответствует внутреннему состоянию героев — Шафак, Акьегета и Зубаржат.

Эстрадная мелодия с почти развлекательным звучанием вступает в противоречие с глубиной разрыва и трагизмом их вынужденного расставания. Такое несоответствие между формой и содержанием ослабляет драматический эффект сцены, создавая ощущение художественного разрыва. Возможно, более сдержанное или этнически окрашенное музыкальное решение усилило бы искренность и психологическую правду этого эпизода.

Трагедия «Ай тутулган түндө» — это театральное размышление о том, как общество легко стирает границы между добром и злом, правом и обычаем, чувствами и долгом.

В программе фестиваля следующего дня Уйгурский государственный ттеатр музыкальной комедии имени К.Кожамьярова представил драму молодого драматурга Мерей Косын «Мен жок жердегi менiң өмiрiм» - “Моя жизнь там, где нет меня”, поставленный студенткой 3-го курса КазНАИ имени Т.Жургенова Акерке Жанабай.

Спектакль начинается с мощного звукового удара: из темноты раздаётся резкое торможение автомобиля, затем — вой сирены скорой помощи. Эти звуки не нуждаются в пояснениях: трагедия уже случилась. И вот, словно из небытия, появляется героиня — девушка в ярком лимонном платье, с курьерским баулом на плечах. Её внешний вид — будничный, почти детский — резко контрастирует с трагизмом происходящего. Именно с этого момента начинается путь осмысления: где я, кто я, жива ли я?

Моноспектакль «Мен жок жердегi менiң өмiрiм» стал заметной, но неоднозначной попыткой театра прикоснуться к вечным темам: жизни и смерти, памяти, пограничного состояния. На сцене — героиня Кыз, юная девушка, оказавшаяся в состоянии комы после аварии. Она балансирует на грани между мирами, пытаясь осмыслить свою короткую, прерванную жизнь. Пространственное решение спектакля — трамплин, уходящий вверх, ведущий к глухой двери, — становится метафорой последнего пути, за которой неведомое. К этой двери Кыз приклеивает листы бумаги, письма, воспоминания, будто собирая доказательства своего существования. Ей помогают четыре таинственные фигуры в чёрных накидках с изрисованными лицами — символы светлых и тёмных сторон её жизни.

Амина Усенова в роли Кыз создаёт образ тонкий, живой, физически и эмоционально выразительный. Её присутствие на сцене наполнено внутренним напряжением, голос уязвим и в то же время решителен. Именно благодаря её исполнению спектакль обретает подлинную человечность, которой не хватает самой драматургии.

Серьёзное сомнение вызывает ключевой авторский ход: в состоянии комы героиня вступает в диалог не с Богом или внутренним голосом, а с дьяволом. Это символически мощный, но крайне ответственный выбор, который требует точной мотивации и глубокой проработки. Здесь он остаётся нераскрытым и не несёт за собой осмысленного конфликта. Без внутренней логики этот приём теряет вес и кажется скорее стилистическим эффектом, чем драматургическим решением.

Возможно, главная проблема спектакля — в несоответствии серьёзности заявленной темы и степени личной зрелости авторов. Героиня, едва начавшая жить, рассуждает о смерти, не имея ни опыта, ни внутренней опоры для таких размышлений. Это делает текст легковесным, а постановку — неубедительной с точки зрения экзистенциального высказывания. «Моя жизнь там, где нет меня» — искренняя, но ещё незрелая попытка театрального разговора о жизни, которой больше нет. Зритель уносит с собой не ответы и не катарсис, а ощущение недосказанности — возможно, как и сама героиня, застывшая между двумя мирами.

В этот же день зрителям был показан спектакль «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» Костанайского областного казахского драматического театра имени Ильяса Омарова. Это сценическая версия знаменитой повести Чингиза Айтматова “Пегий пес, бегущий краем моря”, поставленная белорусским режиссёром Даниилом Филипповичем.

На затемнённой сцене загораются свечи — они будут гореть до конца спектакля, образуя световой оберег, знак памяти и жизни. За свечами — детские игрушки, как напоминание о прошлом, о потерянной или украденной беззаботности. В центре повествования — 11-летний мальчик по имени Кириск, который отправляется в опасное морское путешествие вместе с тремя взрослыми мужчинами. После того как они теряются в тумане и сталкиваются с суровыми испытаниями, Кириск остаётся единственным выжившим, неся на себе груз памяти и ответственности за продолжение рода. Спектакль затрагивает темы преемственности поколений, силы духа и способности человека преодолевать жизненные испытания.

Режиссёр Д.Филиппович включил в постановку элементы автобиографических воспоминаний Розетты Айтматовой — младшей сестры Чингиза Айтматова — чтобы углубить и очеловечить драматургическую ткань спектакля. Эти личные материалы не нарушают целостности оригинального текста, а напротив — раскрывают скрытые пласты: боль утраты, силу памяти, тишину, в которой формировался характер писателя.

В спектакле заняты яркие исполнители, чьи образы создают многослойное и эмоционально насыщенное сценическое пространство. Олжас Бегайдар в роли Кириска показывает путь внутреннего взросления: его игра наполнена напряжённым поиском, растерянностью и стремлением понять себя в мире, полном тревоги и символов. Правдивость исполнения Олжаса Бегайдарова в роли 11-летнего Кириска достигается тонким владением физической пластикой, точной интонацией и детальной работой с эмоциональными состояниями. Актёр избегает карикатурной детскости, проживая внутренний мир мальчика: страх, любопытство, чувство вины и первые порывы взросления. Спектакль «Теңіз жағалай жүгірген тарғыл төбет» Костанайского областного казахского драматического театра имени Ильяса Омарова — это сценическая версия знаменитой повести Чингиза Айтматова

“Пегий пес, бегущий краем моря”, поставленная белорусским режиссёром Даниилом Филипповичем. Инсценировка включает не только оригинальный текст, но и автобиографические материалы, предоставленные сестрой писателя Розеттой Айтматовой, что придаёт постановке особую личностную глубину и историческую достоверность.

На затемнённой сцене загораются свечи — они будут гореть до конца спектакля, образуя световой оберег, знак памяти и жизни. За свечами — детские игрушки, как напоминание о прошлом, о потерянной или украденной беззаботности. Фигуры в маске волка появляются из темноты — это тотемное животное, дух, сопровождающий весь спектакль. В центре повествования — 11- летний мальчик по имени Кириск, который отправляется в опасное морское путешествие вместе с тремя взрослыми мужчинами. После того как они теряются в тумане и сталкиваются с суровыми испытаниями, Кириск остаётся единственным выжившим, неся на себе груз памяти и ответственности за продолжение рода. Спектакль затрагивает темы преемственности поколений, силы духа и способности человека преодолевать жизненные испытания.

Режиссёр Д.Филиппович включил в постановку элементы автобиографических воспоминаний Розетты Айтматовой — младшей сестры Чингиза Айтматова — чтобы углубить драматургическую ткань спектакля. Эти личные материалы не нарушают целостности оригинального текста, а напротив — раскрывают скрытые пласты: боль утраты, силу памяти, тишину, в которой формировался характер писателя.

В спектакле заняты яркие исполнители, чьи образы создают многослойное и эмоционально насыщенное сценическое пространство. Олжас Бегайдар в роли Кириска показывает путь внутреннего взросления: его игра наполнена напряжённым поиском, растерянностью и стремлением понять себя в мире, полном тревоги и символов. Через его глаза зритель входит в эту реальность. Правдивость исполнения Олжаса Бегайдарова в роли 11-летнего Кириска достигается тонким владением физической пластикой, точной интонацией и детальной работой с эмоциональными состояниями. Актёр избегает карикатурной детскости — его Кириск не «играется» в ребёнка, а проживает внутренний мир мальчика: страх, любопытство, чувство вины и первые порывы взросления. В его походке, настороженных взглядах, моментальных порывах видно — это ребёнок, сталкивающийся с миром, который его пугает и манит. Такая глубокая передача возрастной психологии позволяет зрителю полностью поверить в образ и забыть о том, что перед ними взрослый актёр.

Финальный стремительный бег Кириска, оставшегося одного на сцене, становится мощной метафорой. Это не просто движение — это внутренний прорыв, олицетворение надежды, инстинкта выживания и силы детской души, не сломленной трагическими обстоятельствами. Его бег — это бег от страха к свету, от памяти к будущему. Это также путь к себе, в котором одиночество становится не концом, а началом. В этом движении — свобода, сопротивление судьбе и вера в то, что впереди — новая жизнь.

Настоящий фурор финала фестиваля “Сырдың Сабирасы” произвел спектакль «Хансулу» Атырауского молодёжного театра.Спектакль-перформанс «Хансұлу» Атырауского молодежного театра — это уникальное театральное произведение, созданное по мотивам романа Смагула Елубая «Ақ боз үй». Постановка без слов передает трагические события 1930–1933 годов, связанные с коллективизацией и голодомором в Казахстане, через выразительные движения и мимику актеров.

В спектакле «Хансулу» режиссёр и автор инсценировки Гаухар Адай предлагает не просто драматическую реконструкцию исторического времени — она создаёт поэтический перформанс, где история проходит через тела, взгляды и дыхание актёров. Её подход — минималистичен, но глубоко эмоционален. Пространство сцены словно очищено от лишнего: почти нет декораций, ярких визуальных акцентов, всё внимание сосредоточено на человеке — на актёре и его внутреннем состоянии.

Режиссура спектакля деликатно соединяет личное с историческим, не превращая рассказ в агитацию. Всё подано через чувства, через взгляд, через молчание. Актриса Айгерим Силыкова, исполняющая роль Хансулу, создаёт живой и трогательный образ девушки, которая в эпоху тотальных потерь остаётся светлым и честным человеком.

Особое место в спектакле «Хансулу» занимает сценография и визуальный язык художника Гульданы Алиной, которая создаёт эмоциональную палитру, где каждый оттенок имеет смысл. Её художественное решение соединяет реализм с символизмом, подчёркивая хрупкость человеческой жизни в грубой системе исторических катаклизмов.

Музыка в спектакле «Хансулу», написанная композитором Айдыном Китапкали, несет огромную эмоциональную силу. Музыка композитора А.Китапкали основана на интонациях казахской традиции, но звучит современно, камерно, иногда почти на грани тишины. В ней — дыхание степи, тревожное биение времени, невыразимая тоска и светлая сила. Использование живых тембров — домбры, голоса, шорохов, — создаёт ощущение, что музыка рождается прямо на сцене, из воздуха, из пространства спектакля.

Спектакль «Хансулу» за выразительность режиссёрского решения, оригинальность сценографии и глубокую актёрскую работу получил высокую оценку жюри фестиваля, подчеркнувшей её художественную целостность и актуальность темы.

После яркой утренней работы молодежного театра из Атырау, вечерний показ спектакля «Так жить нельзя» по пьесе Н. Эрдмана «Самоубийца» режиссера Рача Махатаева в исполнении Актюбинского областного театра был лишен заявленного жанра постановки.

Спектакль “Так жить нельзя” как чёрная комедия, оказалась примером того, как важный сатирический материал может быть утрачен в поверхностной, провинциальной интерпретации. Смысловая глубина пьесы не прозвучала. Вместо трагикомического фарса с философским подтекстом зритель получил набор не связанных по тональности эпизодов, лишённых единого ритма и драматургического развития. В центре действия — фигура человека, готовящегося к самоубийству, чтобы обрести ценность в глазах общества. Однако в этой постановке даже сам конфликт оказался скомканным.

Главный герой Семён Семёнович Подсекальников (Дмитрий Ткаченко) — фигура драматически пустая. Актёр выбрал примитивную комическую линию, сводя сложный образ к нелепости и однообразной гримасе. Его игра свелась к гипертрофированной глупости, не имеющей ни драматического веса, ни комедийной точности. В результате фигура, вокруг которой должен выстраиваться весь конфликт, оказалась театрально пустой и неубедительной. Его жена Мария Лукьяновна (Ольга Калашникова) излишне суетлива и истерична, что лишает сцен дуального напряжения. Единственным светлым пятном в актёрском ансамбле стала роль тёщи Серафимы Ильиничны (Полина Савицкая) — сдержанная, чётко выстроенная, без перегибов и театральной суеты.

Второстепенные персонажи — «представители общества» — поданы одинаково громко и без нюансов. Сцены, где каждый пытается использовать героя для собственных идеологических целей, теряют сатирическую мощь, превращаясь в шумную и нестройную череду реприз. Откровенная вульгарность и карикатурность не даёт выстроить нужный конфликт между частным и общественным, между смешным и страшным. Сценография Ксении Бодровой в спектакле выстроена эффектно, но бессмысленно. В первом действии — обшарпанная стена с шестью дверями, из которых появляются обитатели коммунального мира. Эта аллюзия на зажатость и повторяемость бытия могла бы работать как символ, но она не развивается.

Спектакль «Так жить нельзя»; представляет собой яркий пример сочетания абсурдистской комедии с глубокими философскими размышлениями о жизни и смерти. Трамплин-подмосток во втором действии, служащий как метафора для стремительного взлёта и желания изменить свою судьбу, сталкивается с контрастом гроба — неизбежного финала. Решение с внесением гроба через зрительный зал фактически превращает зрителей в свидетелей происходящего, создавая атмосферу непосредственного участия в этом абсурдном театральном действе. Вертикальное положение гроба на сцене, где

Подсекальников, будучи «Неумершим»;, присутствует на своих похоронах, и зрители видят, что смерть в этом контексте не является чем-то окончательным, а скорее становится объектом иронии и размышлений. Это не просто смерть, а экзистенциальная пустота, которая, благодаря театральному приёму, превращается в центральную тему спектакля. Эта сцена, безусловно, усиливает основную идею пьесы, где грани между жизнью и смертью, реальностью и вымыслом стираются.

Рача Махатаев, как режиссёр, проделал большую работу по созданию целостного абсурдистского мира, однако его постановка, несмотря на интересные концептуальные решения и продуманные символы, не успела «сыграть»; на фестивальном показе в полной мере. Возможно, из-за недостаточного времени на репетиции или других технических проблем, спектакль не достиг желаемой динамики, а сцены не всегда удавались по темпу и эмоциональной отдаче. Вполне возможно, что с доработкой и более проработанными репетициями спектакль раскроет свой полный потенциал.

Спектакль “Так жить нельзя”, взявший в основу гениальный фарс о трагедии общества, где ценен не человек, а идея, обернулся неполноценной попыткой «поиграть в Эрдмана», не схватив ни его сатиры, ни парадоксальности. Пьеса Эрдмана — острая, многослойная, с мощным сатирическим зарядом. Однако в этом прочтении её дух оказался упрощён до грубых карикатур и «театра ради эффекта». Вместо ритма — затянутые сцены.

Вместо трагикомедии — неуклюжая смена тональностей. Вместо абсурда — хаотичный фарс без темпоритма и внутренней логики. Название «Так жить нельзя» в данном случае звучит скорее как вердикт самой постановке: так действительно нельзя — ни играть, ни понимать комедию.

Завершил фестивальную программу спектакль “Ана” (автор Ф.Зеллер, режиссер У.Карыпбаев) Талдыкорганского драматического театра имени Бикен Римовой.

Камерная постановка «Ана» — это пронзительная драма о деменции, любви и памяти. Но в центре внимания здесь не сама болезнь, а реакция и отношение близких к человеку, живущему с этим диагнозом. Это спектакль не о страдании, а об испытании, которое проходит вся семья. Главную героиню — Амбра (Мать) — играет актриса Макен Нурмухамбетова. Её образ — трагический, сдержанный, исполненный достоинства. Это женщина, теряющая связь с реальностью, но сохраняющая внутреннее тепло. Её игра сильна в молчании, в паузах, в мимолётных жестах. Однако в сценах обращения к аквариумной рыбке, символизирующей погибшую дочь Элизу, ей, увы, не всегда удаётся достичь той тонкой грани между беззащитностью и одержимостью, которую требует такой символический образ.

Рыбка в аквариуме, которую Амбра всегда носит с собой, становится поэтическим центром спектакля. Это — персонификация памяти о младшей дочери Элизе, художнице - олицетворении свободы и независимости. Элиза не появляется на сцене, но её отсутствие ощущается как открытая рана. Аквариум — замкнутый, хрупкий, прозрачный — становится метафорой памяти, которую

Мать бережёт как последнее, что ей осталось. Она разговаривает с рыбкой, обнимает аквариум, словно держит в руках саму Элизу. Это решение режиссёра тонко подчеркивает изоляцию и иллюзорность мира, в котором живёт Амбра, но требует от актрисы предельной достоверности, которой порой не хватает.

В роли старшей дочери Анны (Акмарал Толеуова). Её героиня — внутренне конфликтный человек, разрываемый между долгом, страхом, раздражением и остатками нежности. Это один из наиболее драматически насыщенных образов спектакля, и Толеуова справляется с ним честно и тонко. Её Анна — не холодная и равнодушная, а растерянная, уставшая, живая.

Актёрский ансамбль спектакля сложен из точных и выразительных работ: Пьер (Мейиржан Нуров) - как зеркало современной действительности: сдержанный, деловой, отстранённый, но в то же время не лишённый сострадания. Актёр ловко балансирует между равнодушием и растерянной человечностью; Лора (Толганай Изтелеу) - выразительна, эмоциональна, с ярко выраженным внутренним конфликтом. Её игра привносит в спектакль живость, искренность и чувство тревожного беспокойства, которое усиливает общее напряжение сцены; медсестры в исполнении Аризы Аскаровой и Нурай Сайлаубаевой — каждый из них вносит свой нюанс, создавая эмоционально убедительное пространство, в котором разворачивается драма одной семьи.

Режиссёр целенаправленно выбрал камерность, чтобы сблизить зрителя с героями. Эмоции происходят на расстоянии вытянутой руки — здесь невозможно отстранённо наблюдать, хочется сочувствовать, хочется понять. А финальный приём — когда зрители остаются сидеть на сцене, а актёры уходят в глубину зала — превращает театральную рампу в пространство личной ответственности.

Спектакль «Ана» Талдыкорганского драматического театра стал одним из самых пронзительных постановок в финале фестиваля. Это не просто история одной женщины — это обобщённый образ Матери, который вобрал в себя боль и любовь целого поколения.

Организация фестиваля поистине заслуживает высокой оценки. Атмосфера гостеприимства, профессионализм команды и тёплый приём стали важной составляющей успеха мероприятия.

Фестиваль «Сырдың Сабирасы» уверенно заявил о себе как о новой культурной платформе международного уровня. Он не только отдал дань памяти великой актрисе, но и стал точкой притяжения для творческих людей, стремящихся к развитию театрального искусства.

В дни фестиваля зрители имели возможность посетить выставку, посвящённую жизни и творчеству Сабиры Майкановой, которая представляет собой уникальную экспозицию, раскрывающую богатое наследие великой актрисы. На стендах размещены редкие фотографии, афиши спектаклей, в которых она играла, личные вещи, документы, а также театральные костюмы, сохранившие дух эпохи. Особое внимание уделено её многолетней службе в казахском театре, вкладу в развитие национальной сцены и педагогической деятельности. Выставка позволила зрителям прикоснуться к жизни легенды и ощутить масштаб её таланта.

По итогам фестиваля члены жюри и театральные критики отметили высокий художественный уровень представленных работ, профессионализм режиссеров и актеров, а также актуальность поднимаемых тем.

I международный театральный фестиваль «Сырдың Сабирасы», посвящённый 70-летию Кызылординского областного казахского академического музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова достиг своих намеченных целей и хочется верить, что организация следующего фестиваля не заставит долго ждать. Ведь Фестиваль продемонстрировал живую связь театра с обществом, его способность затрагивать важные духовные исоциальные вопросы.

Фестиваль “Сырдың Сабирасы” подтвердил свой статус важной культурной платформы и оставил яркий след в культурной жизни региона, вдохновляя на дальнейшее развитие казахстанского театра.

Автор член жюри фестиваля, театральный критик, вице-президент МОТК Элеонора Турдубекова.

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