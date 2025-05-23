Путин заявил о создании буферной зоны безопасности у границы с Украиной

- Азия и мир, политика
- 11:10, 23 мая 2025
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- Обновлено: 11:20, 23 мая 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ занимаются созданием буферной зоны вдоль границы с Украиной. Об этом на совещании с членами российского правительства заявил президент РФ Владимир Путин.
«Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши Вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идёт», - сказал Путин.
Также он поднял тему разминирования приграничных с Украиной российских территорий, ликвидации неразорвавшихся снарядов, мин и схронов с оружием.
«Повторю, речь идёт и о Курской области, и о Брянской, о Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам», - отметил Путин.
Эти области граничат с Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины.