экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
91-летний монгольский дедушка завоевал 5 золотых медалей в Тайбэе

CentralAsia (MNG) -  

Всемирные игры мастеров 2025 года пройдут на Тайване с 17 по 30 мая 2025 года.

На Всемирных играх мастеров, проходивших в Тайбэе (Тайвань), Раднаа Цэрэн завоевал 5 золотых медалей в 5 видах спорта в возрастной группе 90-94 лет. Удивительно!

Ранее он завоевал 4 золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди мастеров в помещении 2025 года (World Masters Athletics Indoor Championships 2025), который пройдет во Флориде, США, с 23 по 30 марта.

Раднаа родился в 1934 году в сомоне Баяндалай аймака Өмнөговь. Сейчас ему 91 год.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com