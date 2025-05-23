91-летний монгольский дедушка завоевал 5 золотых медалей в Тайбэе

CentralAsia (MNG) -

Всемирные игры мастеров 2025 года пройдут на Тайване с 17 по 30 мая 2025 года.

На Всемирных играх мастеров, проходивших в Тайбэе (Тайвань), Раднаа Цэрэн завоевал 5 золотых медалей в 5 видах спорта в возрастной группе 90-94 лет. Удивительно!

Ранее он завоевал 4 золотые и одну серебряную медаль на чемпионате мира по легкой атлетике среди мастеров в помещении 2025 года (World Masters Athletics Indoor Championships 2025), который пройдет во Флориде, США, с 23 по 30 марта.

Раднаа родился в 1934 году в сомоне Баяндалай аймака Өмнөговь. Сейчас ему 91 год.

источник: MiddleAsianNews

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