Правительство США запретило Гарвардскому университету зачислять иностранных студентов

CentralAsia (CA) - Правительство США запретило Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов, пишет The New York Times.

Министерство внутренней безопасности направило в университет письмо о том, что немедленно аннулирует сертификат программы, позволяющей принимать обучающихся по обмену.

Из-за отзыва сертификата Гарвард больше не сможет выдавать иностранцам документы, необходимые для получения ученических виз в США. Иностранцы, которые уже учатся в Гарварде, должны будут перевестись в другой университет, иначе потеряют право на пребывание в стране.

Руководство Гарварда уже заявило, что считает действия правительства незаконными.

Правительство США впервые пригрозило Гарварду запретом принимать иностранных студентов в середине апреля, требуя от руководства вуза предоставить отчеты о «незаконных и насильственных действиях» обучающихся там иностранцев. Министерство внутренней безопасности обвиняет университет в том, что он «попустительствует антисемитизму» из-за пропалестинских протестов учащихся.

Параллельно с этим в апреле Белый дом потребовал от Гарварда проведения широких реформ, пригрозив в противном случае полностью лишить университет федерального финансирования. В числе требований правительства — сократить влияние преподавателей-активистов и прекратить принимать студентов, «враждебных американским ценностям и институтам». Гарвард отказался, после чего власти заморозили гранты на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

В прошлом учебном году в Гарварде, по данным самого университета, обучались около 7000 иностранных студентов, что составляет более 27% от общего числа учащихся.