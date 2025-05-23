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Стрелявшему в сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне грозит смертная казнь

CentralAsia (CA) -  Мужчине, застрелившим двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, грозит смертная казнь. Об этом сообщила временный прокурор США Жанин Пирро, ее слова приводит NBC News. По словам Пирро, дело расследуется как «преступление на почве ненависти и терроризма».

Двух сотрудников посольства Израиля — Ярона Лищинского и Сару Милгрим — застрелили вечером в среду у Еврейского музея в центре Вашингтона 22 мая. Лищинский и Милгрим были парой. Нападавший 30-летний житель Чикаго Элиас Родригес перед стрельбой выкрикнул лозунг: «Свободу Палестине».

По словам сотрудников правоохранительных органов, когда полицейские прибыли на место, Родригес сказал им: «Я сделал это для Палестины, я сделал это для Газы, я безоружен». Сейчас Родригес находится под арестом до предварительного слушания, которое состоится 18 июня.

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